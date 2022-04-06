Ла Ліга збирає кошти українським біженцям в Іспанії

На стадіонах встановлять QR-коди для пожертвувань.

Координаційний центр УАФ та УПЛ співпрацюють з Ла Лігою з питань допомоги українцям під час війни.

Про це повідомляється на офіційному сайті УПЛ.

В результаті, іспанські колеги запустили кампанію зі збору коштів та фінансування різнобічної допомоги українським біженцям в Іспанії.

Також зазначається, що на всіх стадіонах футбольних клубів іспанського чемпіонату впродовж декількох турів будуть встановлені спеціальні QR-коди, просканувавши які, вболівальники зможуть переказувати кошти на гуманітарну допомогу для українців.

Нагадаємо, що раніше в Україну прибула гуманітарна допомога від Ла Ліги.

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