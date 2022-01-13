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Ла Ліга зобразила окупований Крим територією Росії - помилка спричинила скандал у Мережі

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Ла Ліга зобразила окупований Крим територією Росії - помилка спричинила скандал у Мережі

twitter.com/ZoryaLondonsk

Представникам Чемпіонату Іспанії висловили обґрунтовані претензії.

Іспанська Ла Ліга потрапила в скандал через те, що на офіційному сайті в списку трансляторів турніру Кримський півострів позначений територією Росії, а не України.

Помилку можна побачити, якщо відкрити на сайті розділ "Де дивитися Ла Лігу". У разі вибору України, засвічується контур країни, але без Криму. Водночас окупований півострів віднесено до Російської Федерації.

Грубий ляп представників іспанського чемпіонату викликав хвилю обурення в Мережі. Уболівальники звернули увагу на помилку та просять її виправити, але Ла Ліга, схоже, не поспішає це робити.

Зазначимо, що схожа історія сталася перед Олімпійськими іграми в Токіо. Тоді офіційний сайт Олімпіади на карті відмежував тимчасово окупований Крим від території України. Проте згодом організатори виправили свою помилку, а Міжнародний олімпійський комітет попросив вибачення.

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