Ла Ліга: розклад і результати матчів 10-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, таблиця

Дивіться календар і результати усіх поєдинків десятого туру чемпіонату Іспанії з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Реал" Мадрид – "Барселона"

"Реал" Мадрид – "Барселона" / © Associated Press

Від 24 до 27 жовтня відбудуться матчі 10-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26.

Він розпочнеться у п'ятницю, 24 жовтня, поєдинком, у якому "Реал Сосьєдад" прийме "Севілью".

У суботу, 25 жовтня, "Жирона", у складі якої виступають одразу троє українців півзахисник Віктор Циганков, воротар Владислав Крапивцов і форвард Владислав Ванат, прийматиме "Реал Ов'єдо".

У неділю, 26 жовтня, мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна в Ель Класико прийме "Барселону".

Закінчиться тур у понеділок, 27 жовтня, коли мадридський "Атлетіко" завітає у гості до "Бетіса".

П'ятниця, 24 жовтня

22:00 "Реал Сосьєдад" – "Севілья"

Субота, 25 жовтня

15:00 "Жирона" – "Реал Ов'єдо"

17:15 "Еспаньйол" – "Ельче"

19:30 "Атлетик" – "Хетафе"

22:00 "Валенсія" – "Вільярреал"

Неділя, 26 жовтня

15:00 "Мальорка" – "Леванте"

17:15 "Реал" Мадрид – "Барселона"

19:30 "Осасуна" – "Сельта"

22:00 "Райо Вальєкано" – "Алавес"

Понеділок, 27 жовтня

22:00 "Бетіс" – "Атлетіко"

Таблиця Ла Ліги після 9-го туру

Таблиця Ла Ліги після 9-го туру / © flashscore.ua

