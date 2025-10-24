- Дата публікації
Ла Ліга: розклад і результати матчів 10-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, таблиця
Дивіться календар і результати усіх поєдинків десятого туру чемпіонату Іспанії з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.
Від 24 до 27 жовтня відбудуться матчі 10-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26.
Він розпочнеться у п'ятницю, 24 жовтня, поєдинком, у якому "Реал Сосьєдад" прийме "Севілью".
У суботу, 25 жовтня, "Жирона", у складі якої виступають одразу троє українців півзахисник Віктор Циганков, воротар Владислав Крапивцов і форвард Владислав Ванат, прийматиме "Реал Ов'єдо".
У неділю, 26 жовтня, мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна в Ель Класико прийме "Барселону".
Закінчиться тур у понеділок, 27 жовтня, коли мадридський "Атлетіко" завітає у гості до "Бетіса".
П'ятниця, 24 жовтня
22:00 "Реал Сосьєдад" – "Севілья"
Субота, 25 жовтня
15:00 "Жирона" – "Реал Ов'єдо"
17:15 "Еспаньйол" – "Ельче"
19:30 "Атлетик" – "Хетафе"
22:00 "Валенсія" – "Вільярреал"
Неділя, 26 жовтня
15:00 "Мальорка" – "Леванте"
17:15 "Реал" Мадрид – "Барселона"
19:30 "Осасуна" – "Сельта"
22:00 "Райо Вальєкано" – "Алавес"
Понеділок, 27 жовтня
22:00 "Бетіс" – "Атлетіко"