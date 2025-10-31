ТСН у соціальних мережах

Ла Ліга: розклад і результати матчів 11-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, таблиця

Дивіться календар і результати усіх поєдинків 11-го туру чемпіонату Іспанії з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.

"Реал" Мадрид

"Реал" Мадрид / © Associated Press

Від 31 жовтня до 3 листопада відбудуться матчі 11-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26.

Він розпочнеться у п'ятницю, 31 жовтня: "Жирона", у складі якої виступають одразу троє українців півзахисник Віктор Циганков, форвард Владислав Ванат і воротар Владислав Крапивцов, позмагається з "Хетафе".

У суботу, 1 листопада, мадридський "Атлетіко" прийме "Севілью", а мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна зустрінеться з "Валенсією".

У неділю, 2 листопада, чинний чемпіон "Барселона" прийматиме "Ельче".

Закінчиться тур у понеділок, 3 листопада, грою між "Реалом Ов'єдо" та "Осасуною".

Розклад і результати матчів 11-го туру Ла Ліги

П'ятниця, 31 жовтня

22:00 "Хетафе" – "Жирона"

Субота, 1 листопада

15:00 "Вільярреал" – "Райо Вальєкано"

17:15 "Атлетіко" – "Севілья"

19:30 "Реал Сосьєдад" – "Атлетик"

22:00 "Реал" Мадрид – "Валенсія"

Неділя, 2 листопада

15:00 "Леванте" – "Сельта"

17:15 "Алавес" – "Еспаньйол"

19:30 "Барселона" – "Ельче"

22:00 "Бетіс" – "Мальорка"

Понеділок, 3 листопада

22:00 "Реал Ов'єдо" – "Осасуна"

Таблиця Ла Ліги після 10-го туру

Таблиця Ла Ліги після 10-го туру / © flashscore.ua

