Ла Ліга: розклад і результати матчів 11-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, таблиця
Дивіться календар і результати усіх поєдинків 11-го туру чемпіонату Іспанії з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.
Від 31 жовтня до 3 листопада відбудуться матчі 11-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26.
Він розпочнеться у п'ятницю, 31 жовтня: "Жирона", у складі якої виступають одразу троє українців півзахисник Віктор Циганков, форвард Владислав Ванат і воротар Владислав Крапивцов, позмагається з "Хетафе".
У суботу, 1 листопада, мадридський "Атлетіко" прийме "Севілью", а мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна зустрінеться з "Валенсією".
У неділю, 2 листопада, чинний чемпіон "Барселона" прийматиме "Ельче".
Закінчиться тур у понеділок, 3 листопада, грою між "Реалом Ов'єдо" та "Осасуною".
Розклад і результати матчів 11-го туру Ла Ліги
П'ятниця, 31 жовтня
22:00 "Хетафе" – "Жирона"
Субота, 1 листопада
15:00 "Вільярреал" – "Райо Вальєкано"
17:15 "Атлетіко" – "Севілья"
19:30 "Реал Сосьєдад" – "Атлетик"
22:00 "Реал" Мадрид – "Валенсія"
Неділя, 2 листопада
15:00 "Леванте" – "Сельта"
17:15 "Алавес" – "Еспаньйол"
19:30 "Барселона" – "Ельче"
22:00 "Бетіс" – "Мальорка"
Понеділок, 3 листопада
22:00 "Реал Ов'єдо" – "Осасуна"
Таблиця Ла Ліги після 10-го туру