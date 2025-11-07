ТСН у соціальних мережах

Проспорт
32
1 хв

Ла Ліга: розклад і результати матчів 12-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, таблиця

Дивіться календар і результати усіх поєдинків 12-го туру чемпіонату Іспанії з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.

Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Реал" Мадрид

"Реал" Мадрид / © Associated Press

Від 7 до 9 листопада відбудуться матчі 12-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26.

Він розпочнеться у п'ятницю, 7 листопада, грою "Ельче" – "Реал Сосьєдад".

У суботу, 8 листопада, "Жирона", у складі якої виступають одразу троє українців півзахисник Віктор Циганков, форвард Владислав Ванат і воротар Владислав Крапивцов, прийме "Алавес".

Того ж дня мадридський "Атлетіко" зустрінеться з "Леванте".

У неділю, 9 листопада, мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна позмагається з "Райо Вальєкано", а "Барселона" протистоятиме "Сельті".

Розклад і результати матчів 12-го туру Ла Ліги

П'ятниця, 7 листопада

22:00 "Ельче" – "Реал Сосьєдад"

Субота, 8 листопада

15:00 "Жирона" – "Алавес"

17:15 "Севілья" – "Осасуна"

19:30 "Атлетіко" – "Леванте"

22:00 "Еспаньйол" – "Вільярреал"

Неділя, 9 листопада

15:00 "Атлетик" – "Реал Ов'єдо"

17:15 "Райо Вальєкано" – "Реал" Мадрид

19:30 "Валенсія" – "Бетіс"

19:30 "Мальорка" – "Хетафе"

22:00 "Сельта" – "Барселона"

Таблиця Ла Ліги після 11-го туру

Таблиця Ла Ліги після 11-го туру / © flashscore.ua

Таблиця Ла Ліги після 11-го туру / © flashscore.ua

