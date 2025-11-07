- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 32
- Час на прочитання
- 1 хв
Ла Ліга: розклад і результати матчів 12-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, таблиця
Дивіться календар і результати усіх поєдинків 12-го туру чемпіонату Іспанії з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.
Від 7 до 9 листопада відбудуться матчі 12-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26.
Він розпочнеться у п'ятницю, 7 листопада, грою "Ельче" – "Реал Сосьєдад".
У суботу, 8 листопада, "Жирона", у складі якої виступають одразу троє українців півзахисник Віктор Циганков, форвард Владислав Ванат і воротар Владислав Крапивцов, прийме "Алавес".
Того ж дня мадридський "Атлетіко" зустрінеться з "Леванте".
У неділю, 9 листопада, мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна позмагається з "Райо Вальєкано", а "Барселона" протистоятиме "Сельті".
Розклад і результати матчів 12-го туру Ла Ліги
П'ятниця, 7 листопада
22:00 "Ельче" – "Реал Сосьєдад"
Субота, 8 листопада
15:00 "Жирона" – "Алавес"
17:15 "Севілья" – "Осасуна"
19:30 "Атлетіко" – "Леванте"
22:00 "Еспаньйол" – "Вільярреал"
Неділя, 9 листопада
15:00 "Атлетик" – "Реал Ов'єдо"
17:15 "Райо Вальєкано" – "Реал" Мадрид
19:30 "Валенсія" – "Бетіс"
19:30 "Мальорка" – "Хетафе"
22:00 "Сельта" – "Барселона"