Ла Ліга: розклад і результати матчів 13-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, таблиця

"Реал" Мадрид / © Associated Press

Від 21 до 24 листопада відбудуться матчі 13-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26.

Він розпочнеться у п'ятницю, 21 листопада, грою між "Валенсією" та "Леванте".

У суботу, 22 листопада, "Барселона" прийме "Атлетик" Більбао, а "Вільярреал" позмагається з "Мальоркою".

У неділю, 23 листопада, "Жирона", у складі якої виступають одразу троє українців півзахисник Віктор Циганков, форвард Владислав Ванат і воротар Владислав Крапивцов, зустрінеться з "Бетісом".

Того ж дня мадридський "Атлетіко" завітає у гості до "Хетафе", а мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна протистоятиме "Ельче".

Закінчиться тур у понеділок, 24 листопада, поєдинком між "Еспаньйолом" і "Севільєю".

Розклад і результати матчів 13-го туру Ла Ліги

П'ятниця, 21 листопада

22:00 "Валенсія" – "Леванте"

Субота, 22 листопада

15:00 "Алавес" – "Сельта"

17:15 "Барселона" – "Атлетик"

19:30 "Осасуна" – "Реал Сосьєдад"

22:00 "Вільярреал" – "Мальорка"

Неділя, 23 листопада

15:00 "Реал Ов'єдо" – "Райо Вальєкано"

17:15 "Бетіс" – "Жирона"

19:30 "Хетафе" – "Атлетіко"

22:00 "Ельче" – "Реал" Мадрид

Понеділок, 24 листопада

22:00 "Еспаньйол" – "Севілья"

Таблиця Ла Ліги після 12-го туру

Таблиця Ла Ліги після 12-го туру / © flashscore.ua

Раніше повідомлялося, що збірна України дізналася суперника у плейоф відбору на чемпіонат світу-2026.