Ла Ліга: розклад і результати матчів 13-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, таблиця
Дивіться календар і результати усіх поєдинків 13-го туру чемпіонату Іспанії з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.
Від 21 до 24 листопада відбудуться матчі 13-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26.
Він розпочнеться у п'ятницю, 21 листопада, грою між "Валенсією" та "Леванте".
У суботу, 22 листопада, "Барселона" прийме "Атлетик" Більбао, а "Вільярреал" позмагається з "Мальоркою".
У неділю, 23 листопада, "Жирона", у складі якої виступають одразу троє українців півзахисник Віктор Циганков, форвард Владислав Ванат і воротар Владислав Крапивцов, зустрінеться з "Бетісом".
Того ж дня мадридський "Атлетіко" завітає у гості до "Хетафе", а мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна протистоятиме "Ельче".
Закінчиться тур у понеділок, 24 листопада, поєдинком між "Еспаньйолом" і "Севільєю".
Розклад і результати матчів 13-го туру Ла Ліги
П'ятниця, 21 листопада
22:00 "Валенсія" – "Леванте"
Субота, 22 листопада
15:00 "Алавес" – "Сельта"
17:15 "Барселона" – "Атлетик"
19:30 "Осасуна" – "Реал Сосьєдад"
22:00 "Вільярреал" – "Мальорка"
Неділя, 23 листопада
15:00 "Реал Ов'єдо" – "Райо Вальєкано"
17:15 "Бетіс" – "Жирона"
19:30 "Хетафе" – "Атлетіко"
22:00 "Ельче" – "Реал" Мадрид
Понеділок, 24 листопада
22:00 "Еспаньйол" – "Севілья"
Таблиця Ла Ліги після 12-го туру
Раніше повідомлялося, що збірна України дізналася суперника у плейоф відбору на чемпіонат світу-2026.