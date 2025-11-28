- Дата публікації
Ла Ліга: розклад і результати матчів 14-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, таблиця
Дивіться календар і результати усіх поєдинків 14-го туру чемпіонату Іспанії з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.
Від 28 листопада до 1 грудня відбудуться матчі 14-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26.
Він розпочнеться у п'ятницю, 28 листопада, грою між "Хетафе" та "Ельче".
У суботу, 29 листопада, "Барселона" зустрінеться з "Алавесом", а мадридський "Атлетіко" прийме "Реал Ов'єдо".
У неділю, 30 листопада, "Жирона", у складі якої виступають одразу троє українців півзахисник Віктор Циганков, форвард Владислав Ванат і воротар Владислав Крапивцов, зіграє з мадридським "Реалом" українського голкіпера Андрія Луніна.
Закінчиться тур у понеділок, 1 грудня, поєдинком між "Райо Вальєкано" та "Валенсією".
Розклад і результати матчів 14-го туру Ла Ліги
П'ятниця, 28 листопада
22:00 "Хетафе" – "Ельче"
Субота, 29 листопада
15:00 "Мальорка" – "Осасуна"
17:15 "Барселона" – "Алавес"
19:30 "Леванте" – "Атлетик"
22:00 "Атлетіко" – "Реал Ов'єдо"
Неділя, 30 листопада
15:00 "Реал Сосьєдад" – "Вільярреал"
17:15 "Севілья" – "Бетіс"
19:30 "Сельта" – "Еспаньйол"
22:00 "Жирона" – "Реал" Мадрид
Понеділок, 1 грудня
22:00 "Райо Вальєкано" – "Валенсія"
Таблиця Ла Ліги після 13-го туру
Раніше повідомлялося, що Лунін зіграв перший матч у сезоні за "Реал".