Ла Ліга: розклад і результати матчів 14-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, таблиця

"Реал" Мадрид / © Associated Press

Реклама

Від 28 листопада до 1 грудня відбудуться матчі 14-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26.

Він розпочнеться у п'ятницю, 28 листопада, грою між "Хетафе" та "Ельче".

У суботу, 29 листопада, "Барселона" зустрінеться з "Алавесом", а мадридський "Атлетіко" прийме "Реал Ов'єдо".

Реклама

У неділю, 30 листопада, "Жирона", у складі якої виступають одразу троє українців півзахисник Віктор Циганков, форвард Владислав Ванат і воротар Владислав Крапивцов, зіграє з мадридським "Реалом" українського голкіпера Андрія Луніна.

Закінчиться тур у понеділок, 1 грудня, поєдинком між "Райо Вальєкано" та "Валенсією".

Розклад і результати матчів 14-го туру Ла Ліги

П'ятниця, 28 листопада

22:00 "Хетафе" – "Ельче"

Реклама

Субота, 29 листопада

15:00 "Мальорка" – "Осасуна"

17:15 "Барселона" – "Алавес"

19:30 "Леванте" – "Атлетик"

Реклама

22:00 "Атлетіко" – "Реал Ов'єдо"

Неділя, 30 листопада

15:00 "Реал Сосьєдад" – "Вільярреал"

17:15 "Севілья" – "Бетіс"

Реклама

19:30 "Сельта" – "Еспаньйол"

22:00 "Жирона" – "Реал" Мадрид

Понеділок, 1 грудня

22:00 "Райо Вальєкано" – "Валенсія"

Реклама

Таблиця Ла Ліги після 13-го туру

Таблиця Ла Ліги після 13-го туру / © flashscore.ua

Раніше повідомлялося, що Лунін зіграв перший матч у сезоні за "Реал".