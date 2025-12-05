ТСН у соціальних мережах

Ла Ліга: розклад і результати матчів 15-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, таблиця

Дивіться календар і результати усіх поєдинків 15-го туру чемпіонату Іспанії з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.

"Барселона"

"Барселона" / © Associated Press

Від 5 до 8 грудня відбудуться матчі 15-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26.

Він розпочнеться у п'ятницю, 5 грудня, грою "Реал Ов'єдо" – "Мальорка".

У суботу, 6 грудня, "Барселона" позмагається з "Бетісом", а мадридський "Атлетіко" зустрінеться з "Атлетиком" Більбао.

У неділю, 7 грудня, "Жирона", у складі якої виступають одразу троє українців півзахисник Віктор Циганков, форвард Владислав Ванат і воротар Владислав Крапивцов, протистоятиме "Ельче".

Того ж дня мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна прийме "Сельту".

Закінчиться тур у понеділок, 8 грудня, поєдинком між "Осасуною" та "Леванте".

Розклад і результати матчів 15-го туру Ла Ліги

П'ятниця, 5 грудня

22:00 "Реал Ов'єдо" – "Мальорка"

Субота, 6 грудня

15:00 "Вільярреал" – "Хетафе"

17:15 "Алавес" – "Реал Сосьєдад"

19:30 "Бетіс" – "Барселона"

22:00 "Атлетик" – "Атлетіко"

Неділя, 7 грудня

15:00 "Ельче" – "Жирона"

17:15 "Валенсія" – "Севілья"

19:30 "Еспаньйол" – "Райо Вальєкано"

22:00 "Реал" Мадрид – "Сельта"

Понеділок, 8 грудня

22:00 "Осасуна" – "Леванте"

Таблиця Ла Ліги після 14-го туру

Таблиця Ла Ліги після 14-го туру / sofascore.com / © flashscore.ua

