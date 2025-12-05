- Дата публікації
Ла Ліга: розклад і результати матчів 15-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, таблиця
Дивіться календар і результати усіх поєдинків 15-го туру чемпіонату Іспанії з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.
Від 5 до 8 грудня відбудуться матчі 15-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26.
Він розпочнеться у п'ятницю, 5 грудня, грою "Реал Ов'єдо" – "Мальорка".
У суботу, 6 грудня, "Барселона" позмагається з "Бетісом", а мадридський "Атлетіко" зустрінеться з "Атлетиком" Більбао.
У неділю, 7 грудня, "Жирона", у складі якої виступають одразу троє українців півзахисник Віктор Циганков, форвард Владислав Ванат і воротар Владислав Крапивцов, протистоятиме "Ельче".
Того ж дня мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна прийме "Сельту".
Закінчиться тур у понеділок, 8 грудня, поєдинком між "Осасуною" та "Леванте".
Розклад і результати матчів 15-го туру Ла Ліги
П'ятниця, 5 грудня
22:00 "Реал Ов'єдо" – "Мальорка"
Субота, 6 грудня
15:00 "Вільярреал" – "Хетафе"
17:15 "Алавес" – "Реал Сосьєдад"
19:30 "Бетіс" – "Барселона"
22:00 "Атлетик" – "Атлетіко"
Неділя, 7 грудня
15:00 "Ельче" – "Жирона"
17:15 "Валенсія" – "Севілья"
19:30 "Еспаньйол" – "Райо Вальєкано"
22:00 "Реал" Мадрид – "Сельта"
Понеділок, 8 грудня
22:00 "Осасуна" – "Леванте"
