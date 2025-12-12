ТСН у соціальних мережах

Ла Ліга: розклад і результати матчів 16-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, таблиця

Дивіться календар і результати усіх поєдинків 16-го туру чемпіонату Іспанії з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.

"Барселона"

"Барселона" / © Associated Press

Від 12 до 15 грудня відбудуться матчі 16-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26.

Він розпочнеться у п'ятницю, 12 грудня: "Жирона", у складі якої виступають одразу троє українців півзахисник Віктор Циганков, форвард Владислав Ванат і воротар Владислав Крапивцов, спробує здолати "Реал Сосьєдад".

У суботу, 13 грудня, мадридський "Атлетіко" прийме "Валенсію", а "Барселона" позмагається з "Осасуною".

У неділю, 14 грудня, мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна завітає у гості до "Алавеса".

Закінчиться тур у понеділок, 15 грудня, поєдинком між "Райо Вальєкано" та "Бетісом".

Розклад і результати матчів 16-го туру Ла Ліги

П'ятниця, 12 грудня

22:00 "Реал Сосьєдад" – "Жирона"

Субота, 13 грудня

15:00 "Атлетіко" – "Валенсія"

17:15 "Мальорка" – "Ельче"

19:30 "Барселона" – "Осасуна"

22:00 "Хетафе" – "Еспаньйол"

Неділя, 14 грудня

15:00 "Севілья" – "Реал Ов'єдо"

17:15 "Сельта" – "Атлетик"

19:30 "Леванте" – "Вільярреал"

22:00 "Алавес" – "Реал" Мадрид

Понеділок, 15 грудня

22:00 "Райо Вальєкано" – "Бетіс"

Таблиця Ла Ліги після 15-го туру

Раніше повідомлялося, де збірна України прийме Швецію в плейоф кваліфікації на чемпіонат світу-2026.

