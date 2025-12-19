ТСН у соціальних мережах

Ла Ліга: розклад і результати матчів 17-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, таблиця

Дивіться календар і результати усіх поєдинків 17-го туру чемпіонату Іспанії з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.

"Барселона"

"Барселона" / © Associated Press

Від 19 до 22 грудня відбудуться матчі 17-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26.

Він розпочнеться у п'ятницю, 19 грудня, грою між "Валенсією" та "Мальоркою".

У суботу, 20 грудня, мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна прийме "Севілью".

У неділю, 21 грудня, "Жирона", у складі якої виступають одразу троє українців півзахисник Віктор Циганков, форвард Владислав Ванат і воротар Владислав Крапивцов, позмагається з мадридським "Атлетіко".

Того ж дня "Барселона" завітає у гості до "Вільярреала".

Закінчиться тур у понеділок, 22 грудня, поєдинком між "Атлетиком" Більбао та "Еспаньйолом".

Розклад і результати матчів 17-го туру Ла Ліги

П'ятниця, 19 грудня

22:00 "Валенсія" – "Мальорка"

Субота, 20 грудня

15:00 "Реал Ов'єдо" – "Сельта"

17:15 "Леванте" – "Реал Сосьєдад"

19:30 "Осасуна" – "Алавес"

22:00 "Реал" Мадрид – "Севілья"

Неділя, 21 грудня

15:00 "Жирона" – "Атлетіко"

17:15 "Вільярреал" – "Барселона"

19:30 "Ельче" – "Райо Вальєкано"

22:00 "Бетіс" – "Хетафе"

Понеділок, 22 грудня

22:00 "Атлетик" – "Еспаньйол"

Таблиця Ла Ліги після 16-го туру

Раніше повідомлялося, що "Шахтар" дізнався потенційних суперників у 1/8 фіналу Ліги конференцій.

