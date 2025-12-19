- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 39
- Час на прочитання
- 1 хв
Ла Ліга: розклад і результати матчів 17-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, таблиця
Дивіться календар і результати усіх поєдинків 17-го туру чемпіонату Іспанії з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.
Від 19 до 22 грудня відбудуться матчі 17-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26.
Він розпочнеться у п'ятницю, 19 грудня, грою між "Валенсією" та "Мальоркою".
У суботу, 20 грудня, мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна прийме "Севілью".
У неділю, 21 грудня, "Жирона", у складі якої виступають одразу троє українців півзахисник Віктор Циганков, форвард Владислав Ванат і воротар Владислав Крапивцов, позмагається з мадридським "Атлетіко".
Того ж дня "Барселона" завітає у гості до "Вільярреала".
Закінчиться тур у понеділок, 22 грудня, поєдинком між "Атлетиком" Більбао та "Еспаньйолом".
Розклад і результати матчів 17-го туру Ла Ліги
П'ятниця, 19 грудня
22:00 "Валенсія" – "Мальорка"
Субота, 20 грудня
15:00 "Реал Ов'єдо" – "Сельта"
17:15 "Леванте" – "Реал Сосьєдад"
19:30 "Осасуна" – "Алавес"
22:00 "Реал" Мадрид – "Севілья"
Неділя, 21 грудня
15:00 "Жирона" – "Атлетіко"
17:15 "Вільярреал" – "Барселона"
19:30 "Ельче" – "Райо Вальєкано"
22:00 "Бетіс" – "Хетафе"
Понеділок, 22 грудня
22:00 "Атлетик" – "Еспаньйол"
Таблиця Ла Ліги після 16-го туру
