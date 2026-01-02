- Дата публікації
Проспорт
93
1 хв
Ла Ліга: розклад і результати матчів 18-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, таблиця
Дивіться календар і результати усіх поєдинків 18-го туру чемпіонату Іспанії з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.
Від 2 до 4 січня відбудуться матчі 18-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26.
Він розпочнеться у п'ятницю, 2 січня, грою між "Райо Вальєкано" та "Хетафе".
У суботу, 3 січня, "Барселона" позмагається з "Еспаньйолом".
У неділю, 4 січня, мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна прийме "Бетіс", а "Жирона" українського півзахисника Віктора Циганкова та українського форварда Владислава Ваната зійдеться з "Мальоркою".
Крім того, мадридський "Атлетіко" спробує обіграти "Реал Сосьєдад".
Розклад і результати матчів 18-го туру Ла Ліги
П'ятниця, 2 січня
22:00 "Райо Вальєкано" – "Хетафе"
Субота, 3 січня
15:00 "Сельта" – "Валенсія"
17:15 "Осасуна" – "Атлетик"
19:30 "Ельче" – "Вільярреал"
22:00 "Еспаньйол" – "Барселона"
Неділя, 4 січня
15:00 "Севілья" – "Леванте"
17:15 "Реал" Мадрид – "Бетіс"
19:30 "Алавес" – "Реал Ов'єдо"
19:30 "Мальорка" – "Жирона"
22:00 "Реал Сосьєдад" – "Атлетіко"