ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
93
Час на прочитання
1 хв

Ла Ліга: розклад і результати матчів 18-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, таблиця

Дивіться календар і результати усіх поєдинків 18-го туру чемпіонату Іспанії з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Барселона"

"Барселона" / © Associated Press

Від 2 до 4 січня відбудуться матчі 18-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26.

Він розпочнеться у п'ятницю, 2 січня, грою між "Райо Вальєкано" та "Хетафе".

У суботу, 3 січня, "Барселона" позмагається з "Еспаньйолом".

У неділю, 4 січня, мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна прийме "Бетіс", а "Жирона" українського півзахисника Віктора Циганкова та українського форварда Владислава Ваната зійдеться з "Мальоркою".

Крім того, мадридський "Атлетіко" спробує обіграти "Реал Сосьєдад".

Розклад і результати матчів 18-го туру Ла Ліги

П'ятниця, 2 січня

22:00 "Райо Вальєкано" – "Хетафе"

Субота, 3 січня

15:00 "Сельта" – "Валенсія"

17:15 "Осасуна" – "Атлетик"

19:30 "Ельче" – "Вільярреал"

22:00 "Еспаньйол" – "Барселона"

Неділя, 4 січня

15:00 "Севілья" – "Леванте"

17:15 "Реал" Мадрид – "Бетіс"

19:30 "Алавес" – "Реал Ов'єдо"

19:30 "Мальорка" – "Жирона"

22:00 "Реал Сосьєдад" – "Атлетіко"

Таблиця Ла Ліги після 17-го туру

Таблиця Ла Ліги після 17-го туру

Таблиця Ла Ліги після 17-го туру

Дата публікації
Кількість переглядів
93
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie