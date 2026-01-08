ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Ла Ліга: розклад і результати матчів 19-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, таблиця

Дивіться календар і результати усіх поєдинків 19-го туру чемпіонату Іспанії з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.

Максим Приходько
Віктор Циганков і Владислав Ванат

Віктор Циганков і Владислав Ванат / facebook.com/gironafc

Від 9 до 12 січня відбудуться матчі 19-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26.

У суботу, 10 січня, "Жирона", у складі якої виступають одразу троє українців – півзахисник Віктор Циганков, форвард Владислав Ванат і воротар Владислав Крапивцов – прийме "Осасуну".

Зазначимо, що два поєдинки цього туру відбулися раніше через проведення Суперкубка Іспанії-2026.

Розклад і результати матчів 19-го туру Ла Ліги

Вівторок, 2 грудня

22:00 "Барселона" – "Атлетіко" – 3:1

Середа, 3 грудня

20:00 "Атлетик" – "Реал" Мадрид – 0:3

П'ятниця, 9 січня

22:00 "Хетафе" – "Реал Сосьєдад"

Субота, 10 січня

15:00 "Реал Ов'єдо" – "Бетіс"

17:15 "Вільярреал" – "Алавес"

19:30 "Жирона" – "Осасуна"

22:00 "Валенсія" – "Ельче"

Неділя, 11 січня

15:00 "Райо Вальєкано" – "Мальорка"

17:15 "Леванте" – "Еспаньйол"

Понеділок, 12 січня

22:00 "Севілья" – "Сельта"

Таблиця Ла Ліги після 18-го туру

Таблиця Ла Ліги після 18-го туру / x.com/LaLiga

Раніше повідомлялося, що голи Циганкова та Ваната принесли "Жироні" перемогу в матчі 18-го Ла Ліги проти "Мальорки".

