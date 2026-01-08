- Дата публікації
Ла Ліга: розклад і результати матчів 19-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, таблиця
Дивіться календар і результати усіх поєдинків 19-го туру чемпіонату Іспанії з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.
Від 9 до 12 січня відбудуться матчі 19-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26.
У суботу, 10 січня, "Жирона", у складі якої виступають одразу троє українців – півзахисник Віктор Циганков, форвард Владислав Ванат і воротар Владислав Крапивцов – прийме "Осасуну".
Зазначимо, що два поєдинки цього туру відбулися раніше через проведення Суперкубка Іспанії-2026.
Розклад і результати матчів 19-го туру Ла Ліги
Вівторок, 2 грудня
22:00 "Барселона" – "Атлетіко" – 3:1
Середа, 3 грудня
20:00 "Атлетик" – "Реал" Мадрид – 0:3
П'ятниця, 9 січня
22:00 "Хетафе" – "Реал Сосьєдад"
Субота, 10 січня
15:00 "Реал Ов'єдо" – "Бетіс"
17:15 "Вільярреал" – "Алавес"
19:30 "Жирона" – "Осасуна"
22:00 "Валенсія" – "Ельче"
Неділя, 11 січня
15:00 "Райо Вальєкано" – "Мальорка"
17:15 "Леванте" – "Еспаньйол"
Понеділок, 12 січня
22:00 "Севілья" – "Сельта"
Таблиця Ла Ліги після 18-го туру
