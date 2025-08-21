ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
39
Час на прочитання
1 хв

Ла Ліга: розклад і результати матчів 2-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, таблиця

Дивіться календар і результати усіх поєдинків другого туру чемпіонату Іспанії з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Кіліан Мбаппе

Форвард мадридського "Реала" Кіліан Мбаппе / © Associated Press

Від 22 до 25 серпня відбудуться матчі другого туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26.

Він розпочнеться у п'ятницю, 22 серпня: "Бетіс" позмагається з "Алавесом".

У суботу, 23 серпня, мадридський "Атлетіко" прийме "Ельче", а чинний чемпіон "Барселона" завітає у гості до "Леванте".

У неділю, 24 серпня, "Жирона" українського півзахисника Віктора Циганкова та українського воротаря Владислава Крапивцова зустрінеться з "Вільярреалом".

Того ж дня мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна зіграє проти "Реала Ов'єдо".

Закінчиться тур у понеділок, 25 серпня: "Атлетик" Більбао прийме "Райо Вальєкано", а "Севілья" протистоятиме "Хетафе".

Розклад і результати матчів 2-го туру Ла Ліги

П'ятниця, 22 серпня

22:30 "Бетіс" – "Алавес"

Субота, 23 серпня

18:00 "Мальорка" – "Сельта"

20:30 "Атлетіко" – "Ельче"

22:30 "Леванте" – "Барселона"

Неділя, 24 серпня

18:00 "Осасуна" – "Валенсія"

20:30 "Вільярреал" – "Жирона"

20:30 "Реал Сосьєдад" – "Еспаньйол"

22:30 "Реал Ов'єдо" – "Реал" Мадрид

Понеділок, 25 серпня

20:30 "Атлетик" – "Райо Вальєкано"

22:30 "Севілья" – "Хетафе"

Таблиця Ла Ліги після 1-го туру

Таблиця Ла Ліги після 1-го туру / © flashscore.ua

Таблиця Ла Ліги після 1-го туру / © flashscore.ua

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie