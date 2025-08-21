- Дата публікації
Ла Ліга: розклад і результати матчів 2-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, таблиця
Дивіться календар і результати усіх поєдинків другого туру чемпіонату Іспанії з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.
Від 22 до 25 серпня відбудуться матчі другого туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26.
Він розпочнеться у п'ятницю, 22 серпня: "Бетіс" позмагається з "Алавесом".
У суботу, 23 серпня, мадридський "Атлетіко" прийме "Ельче", а чинний чемпіон "Барселона" завітає у гості до "Леванте".
У неділю, 24 серпня, "Жирона" українського півзахисника Віктора Циганкова та українського воротаря Владислава Крапивцова зустрінеться з "Вільярреалом".
Того ж дня мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна зіграє проти "Реала Ов'єдо".
Закінчиться тур у понеділок, 25 серпня: "Атлетик" Більбао прийме "Райо Вальєкано", а "Севілья" протистоятиме "Хетафе".
Розклад і результати матчів 2-го туру Ла Ліги
П'ятниця, 22 серпня
22:30 "Бетіс" – "Алавес"
Субота, 23 серпня
18:00 "Мальорка" – "Сельта"
20:30 "Атлетіко" – "Ельче"
22:30 "Леванте" – "Барселона"
Неділя, 24 серпня
18:00 "Осасуна" – "Валенсія"
20:30 "Вільярреал" – "Жирона"
20:30 "Реал Сосьєдад" – "Еспаньйол"
22:30 "Реал Ов'єдо" – "Реал" Мадрид
Понеділок, 25 серпня
20:30 "Атлетик" – "Райо Вальєкано"
22:30 "Севілья" – "Хетафе"