Ла Ліга: розклад і результати матчів 20-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, таблиця

Владислав Ванат / facebook.com/gironafc

Від 16 до 19 січня відбудуться матчі 20-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26.

У п'ятницю, 16 січня, "Жирона", у складі якої виступають одразу троє українців – півзахисник Віктор Циганков, форвард Владислав Ванат і воротар Владислав Крапивцов – позмагається з "Еспаньйолом".

У суботу, 17 січня, мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна прийме "Леванте".

У неділю, 18 січня, мадридський "Атлетіко" зустрінеться з "Алавесом", а "Барселона" спробує обіграти "Реал Сосьєдад".

Закінчиться тур у понеділок, 19 січня, грою між "Ельче" та "Севільєю".

Розклад і результати матчів 20-го туру Ла Ліги

П'ятниця, 16 січня

22:00 "Еспаньйол" – "Жирона"

Субота, 17 січня

15:00 "Реал" Мадрид – "Леванте"

17:15 "Мальорка" – "Атлетик"

19:30 "Осасуна" – "Реал Ов'єдо"

22:00 "Бетіс" – "Вільярреал"

Неділя, 18 січня

15:00 "Хетафе" – "Валенсія"

17:15 "Атлетіко" – "Алавес"

19:30 "Сельта" – "Райо Вальєкано"

22:00 "Реал Сосьєдад" – "Барселона"

Понеділок, 19 січня

22:00 "Ельче" – "Севілья"

Таблиця Ла Ліги після 19-го туру

Таблиця Ла Ліги після 19-го туру / x.com/LaLiga

Раніше повідомлялося, що "Реал" з Луніним у воротах сенсаційно вилетів з Кубка Іспанії від команди другого дивізіону.

Також ми розповідали, що ефектний гол Ваната приніс "Жироні" з Циганковим перемогу в матчі Ла Ліги.