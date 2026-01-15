- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 59
- Час на прочитання
- 1 хв
Ла Ліга: розклад і результати матчів 20-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, таблиця
Дивіться календар і результати усіх поєдинків 20-го туру чемпіонату Іспанії з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.
Від 16 до 19 січня відбудуться матчі 20-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26.
У п'ятницю, 16 січня, "Жирона", у складі якої виступають одразу троє українців – півзахисник Віктор Циганков, форвард Владислав Ванат і воротар Владислав Крапивцов – позмагається з "Еспаньйолом".
У суботу, 17 січня, мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна прийме "Леванте".
У неділю, 18 січня, мадридський "Атлетіко" зустрінеться з "Алавесом", а "Барселона" спробує обіграти "Реал Сосьєдад".
Закінчиться тур у понеділок, 19 січня, грою між "Ельче" та "Севільєю".
Розклад і результати матчів 20-го туру Ла Ліги
П'ятниця, 16 січня
22:00 "Еспаньйол" – "Жирона"
Субота, 17 січня
15:00 "Реал" Мадрид – "Леванте"
17:15 "Мальорка" – "Атлетик"
19:30 "Осасуна" – "Реал Ов'єдо"
22:00 "Бетіс" – "Вільярреал"
Неділя, 18 січня
15:00 "Хетафе" – "Валенсія"
17:15 "Атлетіко" – "Алавес"
19:30 "Сельта" – "Райо Вальєкано"
22:00 "Реал Сосьєдад" – "Барселона"
Понеділок, 19 січня
22:00 "Ельче" – "Севілья"
Таблиця Ла Ліги після 19-го туру
Раніше повідомлялося, що "Реал" з Луніним у воротах сенсаційно вилетів з Кубка Іспанії від команди другого дивізіону.
Також ми розповідали, що ефектний гол Ваната приніс "Жироні" з Циганковим перемогу в матчі Ла Ліги.