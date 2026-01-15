ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
59
Час на прочитання
1 хв

Ла Ліга: розклад і результати матчів 20-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, таблиця

Дивіться календар і результати усіх поєдинків 20-го туру чемпіонату Іспанії з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Владислав Ванат

Владислав Ванат / facebook.com/gironafc

Від 16 до 19 січня відбудуться матчі 20-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26.

У п'ятницю, 16 січня, "Жирона", у складі якої виступають одразу троє українців – півзахисник Віктор Циганков, форвард Владислав Ванат і воротар Владислав Крапивцов – позмагається з "Еспаньйолом".

У суботу, 17 січня, мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна прийме "Леванте".

У неділю, 18 січня, мадридський "Атлетіко" зустрінеться з "Алавесом", а "Барселона" спробує обіграти "Реал Сосьєдад".

Закінчиться тур у понеділок, 19 січня, грою між "Ельче" та "Севільєю".

Розклад і результати матчів 20-го туру Ла Ліги

П'ятниця, 16 січня

22:00 "Еспаньйол" – "Жирона"

Субота, 17 січня

15:00 "Реал" Мадрид – "Леванте"

17:15 "Мальорка" – "Атлетик"

19:30 "Осасуна" – "Реал Ов'єдо"

22:00 "Бетіс" – "Вільярреал"

Неділя, 18 січня

15:00 "Хетафе" – "Валенсія"

17:15 "Атлетіко" – "Алавес"

19:30 "Сельта" – "Райо Вальєкано"

22:00 "Реал Сосьєдад" – "Барселона"

Понеділок, 19 січня

22:00 "Ельче" – "Севілья"

Таблиця Ла Ліги після 19-го туру

Таблиця Ла Ліги після 19-го туру / x.com/LaLiga

Таблиця Ла Ліги після 19-го туру / x.com/LaLiga

Раніше повідомлялося, що "Реал" з Луніним у воротах сенсаційно вилетів з Кубка Іспанії від команди другого дивізіону.

Також ми розповідали, що ефектний гол Ваната приніс "Жироні" з Циганковим перемогу в матчі Ла Ліги.

Дата публікації
Кількість переглядів
59
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie