Ла Ліга: розклад і результати матчів 21-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, таблиця
Дивіться календар і результати усіх поєдинків 21-го туру чемпіонату Іспанії з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.
Від 23 до 26 січня відбудуться матчі 21-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26.
У суботу, 24 січня, мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна позмагається з "Вільярреалом".
У неділю, 25 січня, мадридський "Атлетіко" зустрінеться з "Мальоркою", а "Барселона" прийме "Реал Ов'єдо".
У понеділок, 26 січня, "Жирона", у складі якої виступають одразу троє українців – півзахисник Віктор Циганков, форвард Владислав Ванат і воротар Владислав Крапивцов – поміряється силами з "Хетафе".
Розклад і результати матчів 21-го туру Ла Ліги
П'ятниця, 23 січня
22:00 "Леванте" – "Ельче"
Субота, 24 січня
15:00 "Райо Вальєкано" – "Осасуна"
17:15 "Валенсія" – "Еспаньйол"
19:30 "Севілья" – "Атлетик"
22:00 "Вільярреал" – "Реал" Мадрид
Неділя, 25 січня
15:00 "Атлетіко" – "Мальорка"
17:15 "Барселона" – "Реал Ов'єдо"
19:30 "Реал Сосьєдад" – "Сельта"
22:00 "Алавес" – "Бетіс"
Понеділок, 26 січня
22:00 "Жирона" – "Хетафе"
Таблиця Ла Ліги після 20-го туру
Раніше повідомлялося, що Ваната вперше номінували на звання найкращого футболіста місяця в Ла Лізі.