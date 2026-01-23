ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Ла Ліга: розклад і результати матчів 21-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, таблиця

Дивіться календар і результати усіх поєдинків 21-го туру чемпіонату Іспанії з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.

Максим Приходько
Півзахисник мадридського "Реала" Джуд Беллінгем

Півзахисник мадридського "Реала" Джуд Беллінгем / © Associated Press

Від 23 до 26 січня відбудуться матчі 21-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26.

У суботу, 24 січня, мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна позмагається з "Вільярреалом".

У неділю, 25 січня, мадридський "Атлетіко" зустрінеться з "Мальоркою", а "Барселона" прийме "Реал Ов'єдо".

У понеділок, 26 січня, "Жирона", у складі якої виступають одразу троє українців – півзахисник Віктор Циганков, форвард Владислав Ванат і воротар Владислав Крапивцов – поміряється силами з "Хетафе".

Розклад і результати матчів 21-го туру Ла Ліги

П'ятниця, 23 січня

22:00 "Леванте" – "Ельче"

Субота, 24 січня

15:00 "Райо Вальєкано" – "Осасуна"

17:15 "Валенсія" – "Еспаньйол"

19:30 "Севілья" – "Атлетик"

22:00 "Вільярреал" – "Реал" Мадрид

Неділя, 25 січня

15:00 "Атлетіко" – "Мальорка"

17:15 "Барселона" – "Реал Ов'єдо"

19:30 "Реал Сосьєдад" – "Сельта"

22:00 "Алавес" – "Бетіс"

Понеділок, 26 січня

22:00 "Жирона" – "Хетафе"

Таблиця Ла Ліги після 20-го туру

Таблиця Ла Ліги після 20-го туру / x.com/LaLiga

Таблиця Ла Ліги після 20-го туру / x.com/LaLiga

Раніше повідомлялося, що Ваната вперше номінували на звання найкращого футболіста місяця в Ла Лізі.

