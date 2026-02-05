- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 7
- Час на прочитання
- 1 хв
Ла Ліга: розклад і результати матчів 23-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, таблиця
Дивіться календар і результати усіх поєдинків 23-го туру чемпіонату Іспанії з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.
Від 6 до 9 лютого відбудуться матчі 23-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26.
Він розпочнеться у п'ятницю, 6 лютого, грою між "Сельтою" та "Осасуною".
У суботу, 7 лютого, "Барселона" прийме "Мальорку", а "Жирона", у складі якої виступають одразу троє українців – півзахисник Віктор Циганков, форвард Владислав Ванат і воротар Владислав Крапивцов – позмагається із "Севільєю".
У неділю, 8 лютого, мадридський "Атлетіко" зіграє з "Бетісом", а мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна завітає у гості до "Валенсії".
Завершиться тур у понеділок, 9 лютого, поєдинком між "Вільярреалом" і "Еспаньйолом".
Розклад і результати матчів 23-го туру Ла Ліги
П'ятниця, 6 лютого
22:00 "Сельта" – "Осасуна"
Субота, 7 лютого
15:00 "Райо Вальєкано" – "Реал Ов'єдо"
17:15 "Барселона" – "Мальорка"
19:30 "Севілья" – "Жирона"
22:00 "Реал Сосьєдад" – "Ельче"
Неділя, 8 лютого
15:00 "Алавес" – "Хетафе"
17:15 "Атлетик" – "Леванте"
19:30 "Атлетіко" – "Бетіс"
22:00 "Валенсія" – "Реал" Мадрид
Понеділок, 9 лютого
22:00 "Вільярреал" – "Еспаньйол"
Таблиця Ла Ліги після 22-го туру
