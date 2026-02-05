ТСН у соціальних мережах

Ла Ліга: розклад і результати матчів 23-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, таблиця

Дивіться календар і результати усіх поєдинків 23-го туру чемпіонату Іспанії з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.

"Барселона"

"Барселона" / © Associated Press

Від 6 до 9 лютого відбудуться матчі 23-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26.

Він розпочнеться у п'ятницю, 6 лютого, грою між "Сельтою" та "Осасуною".

У суботу, 7 лютого, "Барселона" прийме "Мальорку", а "Жирона", у складі якої виступають одразу троє українців – півзахисник Віктор Циганков, форвард Владислав Ванат і воротар Владислав Крапивцов – позмагається із "Севільєю".

У неділю, 8 лютого, мадридський "Атлетіко" зіграє з "Бетісом", а мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна завітає у гості до "Валенсії".

Завершиться тур у понеділок, 9 лютого, поєдинком між "Вільярреалом" і "Еспаньйолом".

Розклад і результати матчів 23-го туру Ла Ліги

П'ятниця, 6 лютого

22:00 "Сельта" – "Осасуна"

Субота, 7 лютого

15:00 "Райо Вальєкано" – "Реал Ов'єдо"

17:15 "Барселона" – "Мальорка"

19:30 "Севілья" – "Жирона"

22:00 "Реал Сосьєдад" – "Ельче"

Неділя, 8 лютого

15:00 "Алавес" – "Хетафе"

17:15 "Атлетик" – "Леванте"

19:30 "Атлетіко" – "Бетіс"

22:00 "Валенсія" – "Реал" Мадрид

Понеділок, 9 лютого

22:00 "Вільярреал" – "Еспаньйол"

Таблиця Ла Ліги після 22-го туру

Таблиця Ла Ліги після 22-го туру / x.com/LaLiga

Раніше повідомлялося, що "Барселона" перемогла кривдників "Реала" і вийшла до півфіналу Кубка Іспанії.

