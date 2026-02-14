Ла Ліга: розклад і результати матчів 24-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, таблиця

"Реал" Мадрид / © Associated Press

Від 13 до 16 лютого відбудуться матчі 24-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26.

Він розпочався у п'ятницю, 13 лютого, грою між "Ельче" та "Осасуною".

У суботу, 14 лютого, мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна намагатиметься обіграти "Реал Сосьєдад".

У неділю, 15 лютого, мадридський "Атлетіко" позмагається з "Райо Вальєкано".

Завершитися тур у понеділок, 16 лютого: "Жирона", у складі якої виступають одразу троє українців – півзахисник Віктор Циганков, форвард Владислав Ванат і воротар Владислав Крапивцов – прийме "Барселону".

Розклад і результати матчів 24-го туру Ла Ліги

П'ятниця, 13 лютого

22:00 "Ельче" – "Осасуна" – 0:0

Субота, 14 лютого

15:00 "Еспаньйол" – "Сельта"

17:15 "Хетафе" – "Вільярреал"

19:30 "Севілья" – "Алавес"

22:00 "Реал" Мадрид – "Реал Сосьєдад"

Неділя, 15 лютого

15:00 "Реал Ов'єдо" – "Атлетик"

17:15 "Райо Вальєкано" – "Атлетіко"

19:30 "Леванте" – "Валенсія"

22:00 "Мальорка" – "Бетіс"

Понеділок, 16 лютого

22:00 "Жирона" – "Барселона"

Таблиця Ла Ліги після 23-го туру

Таблиця Ла Ліги після 23-го туру / x.com/LaLiga

Раніше повідомлялося, що "Атлетіко" знищив "Барселону" в першому матчі півфіналу Кубка Іспанії.

Також ми розповідали, що збірна України дізналася суперників у Лізі націй-2026/27.