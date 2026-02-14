- Дата публікації
Ла Ліга: розклад і результати матчів 24-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, таблиця
Дивіться календар і результати усіх поєдинків 24-го туру чемпіонату Іспанії з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.
Від 13 до 16 лютого відбудуться матчі 24-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26.
Він розпочався у п'ятницю, 13 лютого, грою між "Ельче" та "Осасуною".
У суботу, 14 лютого, мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна намагатиметься обіграти "Реал Сосьєдад".
У неділю, 15 лютого, мадридський "Атлетіко" позмагається з "Райо Вальєкано".
Завершитися тур у понеділок, 16 лютого: "Жирона", у складі якої виступають одразу троє українців – півзахисник Віктор Циганков, форвард Владислав Ванат і воротар Владислав Крапивцов – прийме "Барселону".
Розклад і результати матчів 24-го туру Ла Ліги
П'ятниця, 13 лютого
22:00 "Ельче" – "Осасуна" – 0:0
Субота, 14 лютого
15:00 "Еспаньйол" – "Сельта"
17:15 "Хетафе" – "Вільярреал"
19:30 "Севілья" – "Алавес"
22:00 "Реал" Мадрид – "Реал Сосьєдад"
Неділя, 15 лютого
15:00 "Реал Ов'єдо" – "Атлетик"
17:15 "Райо Вальєкано" – "Атлетіко"
19:30 "Леванте" – "Валенсія"
22:00 "Мальорка" – "Бетіс"
Понеділок, 16 лютого
22:00 "Жирона" – "Барселона"
Таблиця Ла Ліги після 23-го туру
