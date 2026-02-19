Ла Ліга: розклад і результати матчів 25-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, таблиця

"Реал" Мадрид / © Associated Press

Реклама

Від 20 до 23 лютого відбудуться матчі 25-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26.

Він розпочнеться у п'ятницю, 20 лютого, грою між "Атлетиком" Більбао та "Ельче".

У суботу, 21 лютого, мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна зустрінеться з "Осасуною", а мадридський "Атлетіко" прийме "Еспаньйол".

Реклама

У неділю, 22 лютого, "Барселона" позмагається з "Леванте", а "Вільярреал" зійдеться з "Валенсію".

Завершиться тур у понеділок, 23 лютого: "Жирона", у складі якої виступають одразу троє українців – півзахисник Віктор Циганков, форвард Владислав Ванат і воротар Владислав Крапивцов – побореться з "Алавесом".

Розклад і результати матчів 25-го туру Ла Ліги

П'ятниця, 20 лютого

22:00 "Атлетик" – "Ельче"

Реклама

Субота, 21 лютого

15:00 "Реал Сосьєдад" – "Реал Ов'єдо"

17:15 "Бетіс" – "Райо Вальєкано"

19:30 "Осасуна" – "Реал" Мадрид

Реклама

22:00 "Атлетіко" – "Еспаньйол"

Неділя, 22 лютого

15:00 "Хетафе" – "Севілья"

17:15 "Барселона" – "Леванте"

Реклама

19:30 "Сельта" – "Мальорка"

22:00 "Вільярреал" – "Валенсія"

Понеділок, 23 лютого

22:00 "Алавес" – "Жирона"

Реклама

Таблиця Ла Ліги після 24-го туру

Таблиця Ла Ліги після 24-го туру / x.com/LaLiga

Раніше повідомлялося, що "Бенфіка" з Трубіним і Судаковим зі скандалом програла "Реалу" в плейоф Ліги чемпіонів.