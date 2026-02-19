- Дата публікації
Ла Ліга: розклад і результати матчів 25-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, таблиця
Дивіться календар і результати усіх поєдинків 25-го туру чемпіонату Іспанії з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.
Від 20 до 23 лютого відбудуться матчі 25-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26.
Він розпочнеться у п'ятницю, 20 лютого, грою між "Атлетиком" Більбао та "Ельче".
У суботу, 21 лютого, мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна зустрінеться з "Осасуною", а мадридський "Атлетіко" прийме "Еспаньйол".
У неділю, 22 лютого, "Барселона" позмагається з "Леванте", а "Вільярреал" зійдеться з "Валенсію".
Завершиться тур у понеділок, 23 лютого: "Жирона", у складі якої виступають одразу троє українців – півзахисник Віктор Циганков, форвард Владислав Ванат і воротар Владислав Крапивцов – побореться з "Алавесом".
Розклад і результати матчів 25-го туру Ла Ліги
П'ятниця, 20 лютого
22:00 "Атлетик" – "Ельче"
Субота, 21 лютого
15:00 "Реал Сосьєдад" – "Реал Ов'єдо"
17:15 "Бетіс" – "Райо Вальєкано"
19:30 "Осасуна" – "Реал" Мадрид
22:00 "Атлетіко" – "Еспаньйол"
Неділя, 22 лютого
15:00 "Хетафе" – "Севілья"
17:15 "Барселона" – "Леванте"
19:30 "Сельта" – "Мальорка"
22:00 "Вільярреал" – "Валенсія"
Понеділок, 23 лютого
22:00 "Алавес" – "Жирона"
Таблиця Ла Ліги після 24-го туру
