ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
35
Час на прочитання
1 хв

Ла Ліга: розклад і результати матчів 25-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, таблиця

Дивіться календар і результати усіх поєдинків 25-го туру чемпіонату Іспанії з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Реал" Мадрид

"Реал" Мадрид / © Associated Press

Від 20 до 23 лютого відбудуться матчі 25-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26.

Він розпочнеться у п'ятницю, 20 лютого, грою між "Атлетиком" Більбао та "Ельче".

У суботу, 21 лютого, мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна зустрінеться з "Осасуною", а мадридський "Атлетіко" прийме "Еспаньйол".

У неділю, 22 лютого, "Барселона" позмагається з "Леванте", а "Вільярреал" зійдеться з "Валенсію".

Завершиться тур у понеділок, 23 лютого: "Жирона", у складі якої виступають одразу троє українців – півзахисник Віктор Циганков, форвард Владислав Ванат і воротар Владислав Крапивцов – побореться з "Алавесом".

Розклад і результати матчів 25-го туру Ла Ліги

П'ятниця, 20 лютого

22:00 "Атлетик" – "Ельче"

Субота, 21 лютого

15:00 "Реал Сосьєдад" – "Реал Ов'єдо"

17:15 "Бетіс" – "Райо Вальєкано"

19:30 "Осасуна" – "Реал" Мадрид

22:00 "Атлетіко" – "Еспаньйол"

Неділя, 22 лютого

15:00 "Хетафе" – "Севілья"

17:15 "Барселона" – "Леванте"

19:30 "Сельта" – "Мальорка"

22:00 "Вільярреал" – "Валенсія"

Понеділок, 23 лютого

22:00 "Алавес" – "Жирона"

Таблиця Ла Ліги після 24-го туру

Таблиця Ла Ліги після 24-го туру / x.com/LaLiga

Таблиця Ла Ліги після 24-го туру / x.com/LaLiga

Раніше повідомлялося, що "Бенфіка" з Трубіним і Судаковим зі скандалом програла "Реалу" в плейоф Ліги чемпіонів.

Дата публікації
Кількість переглядів
35
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie