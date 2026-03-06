Ла Ліга: розклад і результати матчів 27-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, таблиця

"Барселона" / © Associated Press

Від 6 до 9 березня відбудуться матчі 27-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26.

Він розпочнеться у п'ятницю, 6 березня: мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна завітає у гості до "Сельти".

У суботу, 7 березня, "Жирона", у складі якої виступають одразу троє українців — півзахисник Віктор Циганков, форвард Владислав Ванат і воротар Владислав Крапивцов — позмагається з "Леванте".

Того ж дня мадридський "Атлетіко" прийме "Реал Сосьєдад", а лідер чемпіонату "Барселона" зустрінеться з "Атлетиком" Більбао.

У неділю, 8 березня, "Вільярреал" протистоятиме "Ельче", а "Бетіс" поміряється силами з "Хетафе".

Завершиться тур у понеділок, 9 березня: "Еспаньйол" прийме "Реал Ов'єдо".

Розклад і результати матчів 27-го туру Ла Ліги

П'ятниця, 6 березня

22:00 "Сельта" — "Реал" Мадрид

Субота, 7 березня

15:00 "Осасуна" — "Мальорка"

17:15 "Леванте" — "Жирона"

19:30 "Атлетіко" — "Реал Сосьєдад"

22:00 "Атлетик" — "Барселона"

Неділя, 8 березня

15:00 "Вільярреал" — "Ельче"

17:15 "Хетафе" — "Бетіс"

19:30 "Севілья" — "Райо Вальєкано"

22:00 "Валенсія" — "Алавес"

Понеділок, 9 березня

22:00 "Еспаньйол" — "Реал Ов'єдо"

Таблиця Ла Ліги після 26-го туру

Таблиця Ла Ліги після 26-го туру / sofascore.com

Раніше повідомлялося, що "Барселона" розгромила "Атлетіко", але не зуміла вийти до фіналу Кубка Іспанії.

Також ми розповідали, що "Реал" уперше за 7 сезонів програв два матчі поспіль у Ла Лізі.