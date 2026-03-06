- Дата публікації
Ла Ліга: розклад і результати матчів 27-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, таблиця
Дивіться календар і результати усіх поєдинків 27-го туру чемпіонату Іспанії з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.
Від 6 до 9 березня відбудуться матчі 27-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26.
Він розпочнеться у п'ятницю, 6 березня: мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна завітає у гості до "Сельти".
У суботу, 7 березня, "Жирона", у складі якої виступають одразу троє українців — півзахисник Віктор Циганков, форвард Владислав Ванат і воротар Владислав Крапивцов — позмагається з "Леванте".
Того ж дня мадридський "Атлетіко" прийме "Реал Сосьєдад", а лідер чемпіонату "Барселона" зустрінеться з "Атлетиком" Більбао.
У неділю, 8 березня, "Вільярреал" протистоятиме "Ельче", а "Бетіс" поміряється силами з "Хетафе".
Завершиться тур у понеділок, 9 березня: "Еспаньйол" прийме "Реал Ов'єдо".
Розклад і результати матчів 27-го туру Ла Ліги
П'ятниця, 6 березня
22:00 "Сельта" — "Реал" Мадрид
Субота, 7 березня
15:00 "Осасуна" — "Мальорка"
17:15 "Леванте" — "Жирона"
19:30 "Атлетіко" — "Реал Сосьєдад"
22:00 "Атлетик" — "Барселона"
Неділя, 8 березня
15:00 "Вільярреал" — "Ельче"
17:15 "Хетафе" — "Бетіс"
19:30 "Севілья" — "Райо Вальєкано"
22:00 "Валенсія" — "Алавес"
Понеділок, 9 березня
22:00 "Еспаньйол" — "Реал Ов'єдо"
Таблиця Ла Ліги після 26-го туру
