Ла Ліга: розклад і результати матчів 28-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, таблиця

"Барселона"

Від 13 до 16 березня відбудуться матчі 28-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26.

Він розпочнеться у п'ятницю, 13 березня, грою між "Алавесом” і "Вільярреалом".

У суботу, 14 березня, "Жирона", у складі якої виступають одразу троє українців — півзахисник Віктор Циганков, форвард Владислав Ванат і воротар Владислав Крапивцов — зіграє проти "Атлетика" Більбао.

Того ж дня мадридський "Атлетіко" зустрінеться з "Хетафе", а мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна прийме "Ельче".

У неділю, 15 березня, лідер чемпіонату "Барселона" позмагається із "Севільєю".

Завершиться тур у понеділок, 16 березня, грою між "Райо Вальєкано" та "Леванте".

Розклад і результати матчів 28-го туру Ла Ліги

П'ятниця, 13 березня

22:00 "Алавес" — "Вільярреал"

Субота, 14 березня

15:00 "Жирона" — "Атлетик"

17:15 "Атлетіко" — "Хетафе"

19:30 "Реал Ов'єдо" — "Валенсія"

22:00 "Реал" Мадрид — "Ельче"

Неділя, 15 березня

15:00 "Мальорка" — "Еспаньйол"

17:15 "Барселона" — "Севілья"

19:30 "Бетіс" — "Сельта"

22:00 "Реал Сосьєдад" — "Осасуна"

Понеділок, 16 березня

22:00 "Райо Вальєкано" — "Леванте"

Таблиця Ла Ліги після 27-го туру

Таблиця Ла Ліги після 27-го туру / x.com/LaLiga

Раніше повідомлялося, що "Реал" знищив "Манчестер Сіті" в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Також ми розповідали, що "Барселона" на останніх секундах уникла поразки від "Ньюкасла" в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.