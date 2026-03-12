- Дата публікації
Ла Ліга: розклад і результати матчів 28-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, таблиця
Дивіться календар і результати усіх поєдинків 28-го туру чемпіонату Іспанії з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.
Від 13 до 16 березня відбудуться матчі 28-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26.
Він розпочнеться у п'ятницю, 13 березня, грою між "Алавесом” і "Вільярреалом".
У суботу, 14 березня, "Жирона", у складі якої виступають одразу троє українців — півзахисник Віктор Циганков, форвард Владислав Ванат і воротар Владислав Крапивцов — зіграє проти "Атлетика" Більбао.
Того ж дня мадридський "Атлетіко" зустрінеться з "Хетафе", а мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна прийме "Ельче".
У неділю, 15 березня, лідер чемпіонату "Барселона" позмагається із "Севільєю".
Завершиться тур у понеділок, 16 березня, грою між "Райо Вальєкано" та "Леванте".
Розклад і результати матчів 28-го туру Ла Ліги
П'ятниця, 13 березня
22:00 "Алавес" — "Вільярреал"
Субота, 14 березня
15:00 "Жирона" — "Атлетик"
17:15 "Атлетіко" — "Хетафе"
19:30 "Реал Ов'єдо" — "Валенсія"
22:00 "Реал" Мадрид — "Ельче"
Неділя, 15 березня
15:00 "Мальорка" — "Еспаньйол"
17:15 "Барселона" — "Севілья"
19:30 "Бетіс" — "Сельта"
22:00 "Реал Сосьєдад" — "Осасуна"
Понеділок, 16 березня
22:00 "Райо Вальєкано" — "Леванте"
Таблиця Ла Ліги після 27-го туру
