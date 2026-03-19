Ла Ліга: розклад і результати матчів 29-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, таблиця
Дивіться календар і результати усіх поєдинків 29-го туру чемпіонату Іспанії з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.
Від 20 до 22 березня відбудуться матчі 29-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26.
Він розпочнеться у п'ятницю, 20 березня, грою "Вільярреал" — "Реал Сосьєдад".
У суботу, 21 березня, "Жирона", у складі якої виступають одразу троє українців — півзахисник Віктор Циганков, форвард Владислав Ванат і воротар Владислав Крапивцов — позмагається з "Осасуною".
У неділю, 22 березня, лідер чемпіонату "Барселона" прийме "Райо Вальєкано", а в центральному матчі туру зійдуться в мадридському дербі "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна та "Атлетіко".
Розклад і результати матчів 29-го туру Ла Ліги
П'ятниця, 20 березня
22:00 "Вільярреал" — "Реал Сосьєдад"
Субота, 21 березня
15:00 "Ельче" — "Мальорка"
17:15 "Еспаньйол" — "Хетафе"
19:30 "Леванте" — "Реал Ов'єдо"
19:30 "Осасуна" — "Жирона"
22:00 "Севілья" — "Валенсія"
Неділя, 22 березня
15:00 "Барселона" — "Райо Вальєкано"
17:15 "Сельта" — "Алавес"
19:30 "Атлетик" — "Бетіс"
22:00 "Реал" Мадрид — "Атлетіко"
Таблиця Ла Ліги після 28-го туру
