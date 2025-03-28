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Ла Ліга: розклад і результати матчів 29-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця
У центральному поєдинку туру "Барселона" прийме "Жирону" українця Віктора Циганкова.
29-31 березня відбудуться матчі 29-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25.
У суботу "Атлетіко" позмагається з "Еспаньйолом", а мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна зустрінеться з "Леганесом".
У неділю в центральному поєдинку туру "Барселона" прийме "Жирону" українського півзахисника Віктора Циганкова.
Завершиться тур у понеділок грою між "Сельтою" і "Лас-Пальмасом".
За десять турів до кінця на вершині таблиці Ла Ліги перебуває "Барселона" (63 очки). На другому місці йде "Реал" (60 балів). Третю позицію посідає "Атлетіко" (56 пунктів). Замикає топ-4 "Атлетик" Більбао (52 очки).
Розклад і результати матчів 29-го туру Ла Ліги
Субота, 29 березня
15:00 "Реал Сосьєдад" – "Вальядолід"
17:15 "Еспаньйол" – "Атлетіко"
19:30 "Алавес" – "Райо Вальєкано"
22:00 "Реал" Мадрид – "Леганес"
Неділя, 30 березня
15:00 "Хетафе" – "Вільярреал"
17:15 "Барселона" – "Жирона"
19:30 "Атлетик" – "Осасуна"
19:30 "Валенсія" – "Мальорка"
22:00 "Бетіс" – "Севілья"
Понеділок, 31 березня
22:00 "Сельта" – "Лас-Пальмас"