ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
35
Час на прочитання
1 хв

Ла Ліга: розклад і результати матчів 3-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, таблиця

Дивіться календар і результати усіх поєдинків третього туру чемпіонату Іспанії з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Барселона"

"Барселона" / © Associated Press

Від 29 до 31 серпня відбудуться матчі третього туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26.

Він розпочнеться у п'ятницю, 29 серпня, поєдинками "Ельче" – "Леванте" і "Валенсія" – "Хетафе".

У суботу, 30 серпня, мадридський "Атлетіко" приїде у гості до "Алавеса", "Жирона" українського півзахисника Віктора Циганкова та українського воротаря Владислава Крапивцова прийме "Севілью", а мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна позмагається з "Мальоркою".

Закінчиться тур у неділю, 31 серпня. Цього дня "Атлетик" Більбао зустрінеться з "Бетісом", а чинний чемпіон "Барселона зіграє проти "Райо Вальєкано".

Розклад і результати матчів 3-го туру Ла Ліги

П'ятниця, 29 серпня

20:30 "Ельче" – "Леванте"

22:30 "Валенсія" – "Хетафе"

Субота, 30 серпня

18:00 "Алавес" – "Атлетіко"

20:00 "Реал Ов'єдо" – "Реал Сосьєдад"

20:30 "Жирона" – "Севілья"

22:30 "Реал" Мадрид – "Мальорка"

Неділя, 31 серпня

18:00 "Сельта" – "Вільярреал"

20:00 "Бетіс" – "Атлетик"

20:30 "Еспаньйол" – "Осасуна"

22:30 "Райо Вальєкано" – "Барселона"

Таблиця Ла Ліги після 2-го туру

Таблиця Ла Ліги після 2-го туру / © flashscore.ua

Таблиця Ла Ліги після 2-го туру / © flashscore.ua

Дата публікації
Кількість переглядів
35
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie