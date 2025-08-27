- Дата публікації
Ла Ліга: розклад і результати матчів 3-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, таблиця
Дивіться календар і результати усіх поєдинків третього туру чемпіонату Іспанії з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.
Від 29 до 31 серпня відбудуться матчі третього туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26.
Він розпочнеться у п'ятницю, 29 серпня, поєдинками "Ельче" – "Леванте" і "Валенсія" – "Хетафе".
У суботу, 30 серпня, мадридський "Атлетіко" приїде у гості до "Алавеса", "Жирона" українського півзахисника Віктора Циганкова та українського воротаря Владислава Крапивцова прийме "Севілью", а мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна позмагається з "Мальоркою".
Закінчиться тур у неділю, 31 серпня. Цього дня "Атлетик" Більбао зустрінеться з "Бетісом", а чинний чемпіон "Барселона зіграє проти "Райо Вальєкано".
Розклад і результати матчів 3-го туру Ла Ліги
П'ятниця, 29 серпня
20:30 "Ельче" – "Леванте"
22:30 "Валенсія" – "Хетафе"
Субота, 30 серпня
18:00 "Алавес" – "Атлетіко"
20:00 "Реал Ов'єдо" – "Реал Сосьєдад"
20:30 "Жирона" – "Севілья"
22:30 "Реал" Мадрид – "Мальорка"
Неділя, 31 серпня
18:00 "Сельта" – "Вільярреал"
20:00 "Бетіс" – "Атлетик"
20:30 "Еспаньйол" – "Осасуна"
22:30 "Райо Вальєкано" – "Барселона"