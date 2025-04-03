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Ла Ліга: розклад і результати матчів 30-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця
За дев'ять турів до кінця лідером Примери є "Барселона", яка випереджає мадридський "Реал" на три очки.
4-7 квітня відбудуться матчі 30-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25.
Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком між "Райо Вальєкано" та "Еспаньйолом".
У суботу "Жирона" українського півзахисника Віктора Циганкова прийме "Алавес", мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна зустрінеться з "Валенсією", а "Барселона" протистоятиме "Бетісу".
В неділю мадридський "Атлетіко" зіграє проти "Севільї", а "Вільярреал" поміряється силами з "Атлетиком" Більбао.
Завершиться тур у понеділок грою між "Леганесом" і "Осасуною".
Розклад і результати матчів 30-го туру Ла Ліги
П'ятниця, 4 квітня
22:00 "Райо Вальєкано" – "Еспаньйол"
Субота, 5 квітня
15:00 "Жирона" – "Алавес"
17:15 "Реал" Мадрид – "Валенсія"
19:30 "Мальорка" – "Сельта"
22:00 "Барселона" – "Бетіс"
Неділя, 6 квітня
15:00 "Лас-Пальмас" – "Реал Сосьєдад"
17:15 "Севілья" – "Атлетіко"
19:30 "Вальядолід" – "Хетафе"
22:00 "Вільярреал" – "Атлетик"
Понеділок, 7 квітня
22:00 "Леганес" – "Осасуна"
За дев'ять турів до кінця на вершині таблиці Ла Ліги перебуває "Барселона" (66 очок). На другому місці йде "Реал" (63 бали). Третю позицію посідає "Атлетіко" (57 пунктів). Замикає топ-4 "Атлетик" Більбао (53 очки).