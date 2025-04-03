ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
87
Час на прочитання
1 хв

Ла Ліга: розклад і результати матчів 30-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

За дев'ять турів до кінця лідером Примери є "Барселона", яка випереджає мадридський "Реал" на три очки.

Автор публікації
Максим Приходько Максим Приходько
"Барселона"

"Барселона" / © Associated Press

4-7 квітня відбудуться матчі 30-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком між "Райо Вальєкано" та "Еспаньйолом".

У суботу "Жирона" українського півзахисника Віктора Циганкова прийме "Алавес", мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна зустрінеться з "Валенсією", а "Барселона" протистоятиме "Бетісу".

В неділю мадридський "Атлетіко" зіграє проти "Севільї", а "Вільярреал" поміряється силами з "Атлетиком" Більбао.

Завершиться тур у понеділок грою між "Леганесом" і "Осасуною".

Розклад і результати матчів 30-го туру Ла Ліги

П'ятниця, 4 квітня

22:00 "Райо Вальєкано" – "Еспаньйол"

Субота, 5 квітня

15:00 "Жирона" – "Алавес"

17:15 "Реал" Мадрид – "Валенсія"

19:30 "Мальорка" – "Сельта"

22:00 "Барселона" – "Бетіс"

Неділя, 6 квітня

15:00 "Лас-Пальмас" – "Реал Сосьєдад"

17:15 "Севілья" – "Атлетіко"

19:30 "Вальядолід" – "Хетафе"

22:00 "Вільярреал" – "Атлетик"

Понеділок, 7 квітня

22:00 "Леганес" – "Осасуна"

За дев'ять турів до кінця на вершині таблиці Ла Ліги перебуває "Барселона" (66 очок). На другому місці йде "Реал" (63 бали). Третю позицію посідає "Атлетіко" (57 пунктів). Замикає топ-4 "Атлетик" Більбао (53 очки).

Таблиця Ла Ліги після 29-го туру

Таблиця Ла Ліги після 29-го туру / © flashscore.ua

Таблиця Ла Ліги після 29-го туру / © flashscore.ua

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie