Ла Ліга: розклад і результати матчів 31-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, таблиця

Дивіться календар і результати усіх поєдинків 31-го туру чемпіонату Іспанії з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.

Максим Приходько
"Реал" Мадрид — "Жирона"

Від 10 до 13 квітня відбудуться матчі 31-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26.

Він розпочнеться у п'ятницю, 10 квітня: мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна прийме "Жирону", в складі якої виступають одразу троє українців — півзахисник Віктор Циганков, воротар Владислав Крапивцов та форвард Владислав Ванат, який вибув до кінця сезону через травму.

У суботу, 11 квітня, лідер чемпіонату "Барселона" зіграє з "Еспаньйолом", а мадридський "Атлетіко" позмагається із "Севільєю".

У неділю, 12 квітня, "Атлетик" Більбао зустрінеться з "Вільярреалом".

Закінчиться тур у понеділок, 13 квітня, грою між "Леванте" і "Хетафе".

Розклад і результати матчів 31-го туру Ла Ліги

П'ятниця, 10 квітня

22:00 "Реал" Мадрид — "Жирона"

Субота, 11 квітня

15:00 "Реал Сосьєдад" — "Алавес"

17:15 "Ельче" — "Валенсія"

19:30 "Барселона" — "Еспаньйол"

22:00 "Севілья" — "Атлетіко"

Неділя, 12 квітня

15:00 "Осасуна" — "Бетіс"

17:15 "Мальорка" — "Райо Вальєкано"

19:30 "Сельта" — "Реал Ов'єдо"

22:00 "Атлетик" — "Вільярреал"

Понеділок, 13 квітня

22:00 "Леванте" — "Хетафе"

Таблиця Ла Ліги після 30-го туру

Таблиця Ла Ліги після 30-го туру

Раніше повідомлялося, що "Атлетіко" у більшості переміг "Барселону" в першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Також ми розповідали, що "Баварія" обіграла "Реал" з Луніним у першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

