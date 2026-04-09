- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 32
- Час на прочитання
- 1 хв
Ла Ліга: розклад і результати матчів 31-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, таблиця
Дивіться календар і результати усіх поєдинків 31-го туру чемпіонату Іспанії з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.
Від 10 до 13 квітня відбудуться матчі 31-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26.
Він розпочнеться у п'ятницю, 10 квітня: мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна прийме "Жирону", в складі якої виступають одразу троє українців — півзахисник Віктор Циганков, воротар Владислав Крапивцов та форвард Владислав Ванат, який вибув до кінця сезону через травму.
У суботу, 11 квітня, лідер чемпіонату "Барселона" зіграє з "Еспаньйолом", а мадридський "Атлетіко" позмагається із "Севільєю".
У неділю, 12 квітня, "Атлетик" Більбао зустрінеться з "Вільярреалом".
Закінчиться тур у понеділок, 13 квітня, грою між "Леванте" і "Хетафе".
Розклад і результати матчів 31-го туру Ла Ліги
П'ятниця, 10 квітня
22:00 "Реал" Мадрид — "Жирона"
Субота, 11 квітня
15:00 "Реал Сосьєдад" — "Алавес"
17:15 "Ельче" — "Валенсія"
19:30 "Барселона" — "Еспаньйол"
22:00 "Севілья" — "Атлетіко"
Неділя, 12 квітня
15:00 "Осасуна" — "Бетіс"
17:15 "Мальорка" — "Райо Вальєкано"
19:30 "Сельта" — "Реал Ов'єдо"
22:00 "Атлетик" — "Вільярреал"
Понеділок, 13 квітня
22:00 "Леванте" — "Хетафе"
Таблиця Ла Ліги після 30-го туру
