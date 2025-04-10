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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Ла Ліга: розклад і результати матчів 31-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

За вісім турів до фінішу "Барселона" лідирує у Примері, випереджаючи мадридський "Реал" на чотири очки.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Барселона"

"Барселона" / © Associated Press

11-14 квітня відбудуться матчі 31-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком між "Валенсією" та "Севільєю".

У суботу "Барселона" на виїзді зустрінеться з "Леганесом".

В неділю "Жирона" українського півзахисника Віктора Циганкова у гостях позмагається з "Осасуною", мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна зійдеться з "Алавесом", "Бетіс" прийме "Вільярреал", а "Атлетик" Більбао протистоятиме "Райо Вальєкано".

Завершиться тур у понеділок матчем, у якому мадридський "Атлетіко" прийматиме "Вальядолід".

Розклад і результати матчів 31-го туру Ла Ліги

П'ятниця, 11 квітня

22:00 "Валенсія" – "Севілья"

Субота, 12 квітня

15:00 "Реал Сосьєдад" – "Мальорка"

17:15 "Хетафе" – "Лас-Пальмас"

19:30 "Сельта" – "Еспаньйол"

22:00 "Леганес" – "Барселона"

Неділя, 13 квітня

15:00 "Осасуна" – "Жирона"

17:15 "Алавес" – "Реал" Мадрид

19:30 "Бетіс" – "Вільярреал"

22:00 "Атлетик" – "Райо Вальєкано"

Понеділок, 14 квітня

22:00 "Атлетіко" – "Вальядолід"

За вісім турів до кінця на вершині таблиці Ла Ліги перебуває "Барселона" (67 очок). На другому місці йде "Реал" (63 бали). Третю позицію посідає "Атлетіко" (60 пунктів). Замикає топ-4 "Атлетик" Більбао (54 очки).

Таблиця Ла Ліги після 30-го туру

Таблиця Ла Ліги після 30-го туру / © flashscore.ua

Таблиця Ла Ліги після 30-го туру / © flashscore.ua

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