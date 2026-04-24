Проспорт
36
1 хв

Ла Ліга: розклад і результати матчів 32-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, таблиця

Дивіться календар і результати усіх поєдинків 32-го туру чемпіонату Іспанії з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.

Андрій Лунін

Андрій Лунін / © Associated Press

Від 24 до 27 квітня відбудуться матчі 32-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26.

Цікаво, що поєдинки 33-го туру Ла Ліги відбулися раніше, а 32-й тур було перенесено через проведення фіналу Кубка Іспанії.

Розпочнеться 32-й тур у п'ятницю, 24 квітня: мадридський "Реал" з українським голкіпером Андрієм Луніним завітає у гості до "Бетіса".

У суботу, 25 квітня, лідер чемпіонату "Барселона" зустрінеться з "Хетафе", а "Жирона", в складі якої виступають одразу троє українців — півзахисник Віктор Циганков, воротар Владислав Крапивцов та форвард Владислав Ванат — позмагається з "Валенсією".

Того ж дня мадридський "Атлетіко" прийматиме "Атлетик" Більбао.

Розклад і результати матчів 32-го туру Ла Ліги

П'ятниця, 24 квітня

22:00 "Бетіс" — "Реал" Мадрид

Субота, 25 квітня

15:00 "Алавес" — "Мальорка"

17:15 "Хетафе" — "Барселона"

19:30 "Валенсія" — "Жирона"

22:00 "Атлетіко" — "Атлетик"

Неділя, 26 квітня

15:00 "Райо Вальєкано" — "Реал Сосьєдад"

17:15 "Реал Ов'єдо" — "Ельче"

19:30 "Осасуна" — "Севілья"

22:00 "Вільярреал" — "Сельта"

Понеділок, 27 квітня

22:00 "Еспаньйол" — "Леванте"

Турнірна таблиця Ла Ліги

Турнірна таблиця Ла Ліги / x.com/LaLiga

Раніше повідомлялося, що зірковий вінгер "Барселони" Ламін Ямаль пропустить решту сезону через травму.

Також ми розповідали, що форвард київського "Динамо" Матвій Пономаренко зацікавив клуби з топ-5 ліг Європи.

