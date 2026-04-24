Ла Ліга: розклад і результати матчів 32-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, таблиця
Дивіться календар і результати усіх поєдинків 32-го туру чемпіонату Іспанії з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.
Від 24 до 27 квітня відбудуться матчі 32-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26.
Цікаво, що поєдинки 33-го туру Ла Ліги відбулися раніше, а 32-й тур було перенесено через проведення фіналу Кубка Іспанії.
Розпочнеться 32-й тур у п'ятницю, 24 квітня: мадридський "Реал" з українським голкіпером Андрієм Луніним завітає у гості до "Бетіса".
У суботу, 25 квітня, лідер чемпіонату "Барселона" зустрінеться з "Хетафе", а "Жирона", в складі якої виступають одразу троє українців — півзахисник Віктор Циганков, воротар Владислав Крапивцов та форвард Владислав Ванат — позмагається з "Валенсією".
Того ж дня мадридський "Атлетіко" прийматиме "Атлетик" Більбао.
Розклад і результати матчів 32-го туру Ла Ліги
П'ятниця, 24 квітня
22:00 "Бетіс" — "Реал" Мадрид
Субота, 25 квітня
15:00 "Алавес" — "Мальорка"
17:15 "Хетафе" — "Барселона"
19:30 "Валенсія" — "Жирона"
22:00 "Атлетіко" — "Атлетик"
Неділя, 26 квітня
15:00 "Райо Вальєкано" — "Реал Сосьєдад"
17:15 "Реал Ов'єдо" — "Ельче"
19:30 "Осасуна" — "Севілья"
22:00 "Вільярреал" — "Сельта"
Понеділок, 27 квітня
22:00 "Еспаньйол" — "Леванте"
Турнірна таблиця Ла Ліги
