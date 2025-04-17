Ла Ліга: розклад і результати матчів 32-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

"Реал" Мадрид / © Associated Press

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18-21 квітня відбудуться матчі 32-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком між "Еспаньйолом" і "Хетафе".

У суботу "Барселона" прийме "Сельту", а мадридський "Атлетіко" на виїзді позмагається з "Лас-Пальмасом".

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В неділю "Вільярреал" зійдеться з "Реал Сосьєдадом", а в центральному поєдинку туру мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна прийматиме "Атлетик" Більбао.

Завершиться тур у понеділок матчем, у якому "Жирона" українського півзахисника Віктора Циганкова поміряється силами з "Бетісом".

Розклад і результати матчів 32-го туру Ла Ліги

П'ятниця, 18 квітня

22:00 "Еспаньйол" – "Хетафе"

Субота, 19 квітня

15:00 "Райо Вальєкано" – "Валенсія"

17:15 "Барселона" – "Сельта"

19:30 "Мальорка" – "Леганес"

22:00 "Лас-Пальмас" – "Атлетіко"

Неділя, 20 квітня

15:00 "Вальядолід" – "Осасуна"

17:15 "Вільярреал" – "Реал Сосьєдад"

19:30 "Севілья" – "Алавес"

22:00 "Реал" Мадрид – "Атлетик"

Понеділок, 21 квітня

22:00 "Жирона" – "Бетіс"

За сім турів до кінця на вершині таблиці Ла Ліги перебуває "Барселона" (70 очок). На другому місці йде "Реал" (66 балів). Третю позицію посідає "Атлетіко" (63 пункти). Замикає топ-4 "Атлетик" Більбао (57 очок).

Таблиця Ла Ліги після 31-го туру

Таблиця Ла Ліги після 31-го туру / © flashscore.ua