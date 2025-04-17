- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 21
- Час на прочитання
- 1 хв
Ла Ліга: розклад і результати матчів 32-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця
У центральному поєдинку туру мадридський "Реал" прийматиме "Атлетик" Більбао.
18-21 квітня відбудуться матчі 32-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25.
Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком між "Еспаньйолом" і "Хетафе".
У суботу "Барселона" прийме "Сельту", а мадридський "Атлетіко" на виїзді позмагається з "Лас-Пальмасом".
В неділю "Вільярреал" зійдеться з "Реал Сосьєдадом", а в центральному поєдинку туру мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна прийматиме "Атлетик" Більбао.
Завершиться тур у понеділок матчем, у якому "Жирона" українського півзахисника Віктора Циганкова поміряється силами з "Бетісом".
Розклад і результати матчів 32-го туру Ла Ліги
П'ятниця, 18 квітня
22:00 "Еспаньйол" – "Хетафе"
Субота, 19 квітня
15:00 "Райо Вальєкано" – "Валенсія"
17:15 "Барселона" – "Сельта"
19:30 "Мальорка" – "Леганес"
22:00 "Лас-Пальмас" – "Атлетіко"
Неділя, 20 квітня
15:00 "Вальядолід" – "Осасуна"
17:15 "Вільярреал" – "Реал Сосьєдад"
19:30 "Севілья" – "Алавес"
22:00 "Реал" Мадрид – "Атлетик"
Понеділок, 21 квітня
22:00 "Жирона" – "Бетіс"
За сім турів до кінця на вершині таблиці Ла Ліги перебуває "Барселона" (70 очок). На другому місці йде "Реал" (66 балів). Третю позицію посідає "Атлетіко" (63 пункти). Замикає топ-4 "Атлетик" Більбао (57 очок).