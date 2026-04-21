- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 64
- Час на прочитання
- 1 хв
Ла Ліга: розклад і результати матчів 33-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, таблиця
Дивіться календар і результати усіх поєдинків 33-го туру чемпіонату Іспанії з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.
Від 21 до 23 квітня відбудуться матчі 33-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26.
У вівторок, 21 квітня, "Атлетик" Більбао прийме "Осасуну", а мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна зустрінеться з "Алавесом".
Того ж дня "Жирона", в складі якої виступають одразу троє українців — півзахисник Віктор Циганков, воротар Владислав Крапивцов та форвард Владислав Ванат — позмагається з "Бетісом".
У середу, 22 квітня, мадридський "Атлетіко" побореться з "Ельче", а лідер чемпіонату "Барселона" прийматиме "Сельту".
Розклад і результати матчів 33-го туру Ла Ліги
Вівторок, 21 квітня
20:00 "Атлетик" — "Осасуна"
20:00 "Мальорка" — "Валенсія"
22:30 "Жирона" — "Бетіс"
22:30 "Реал" Мадрид — "Алавес"
Середа, 22 квітня
20:00 "Ельче" — "Атлетіко"
21:00 "Реал Сосьєдад" — "Хетафе"
22:30 "Барселона" — "Сельта"
Четвер, 23 квітня
20:00 "Леванте" — "Севілья"
21:00 "Райо Вальєкано" — "Еспаньйол"
22:30 "Реал Ов'єдо" — "Вільярреал"
Таблиця Ла Ліги після 31-го туру
