ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
64
Час на прочитання
1 хв

Ла Ліга: розклад і результати матчів 33-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, таблиця

Дивіться календар і результати усіх поєдинків 33-го туру чемпіонату Іспанії з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Барселона" / © Associated Press

Від 21 до 23 квітня відбудуться матчі 33-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26.

У вівторок, 21 квітня, "Атлетик" Більбао прийме "Осасуну", а мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна зустрінеться з "Алавесом".

Того ж дня "Жирона", в складі якої виступають одразу троє українців — півзахисник Віктор Циганков, воротар Владислав Крапивцов та форвард Владислав Ванат — позмагається з "Бетісом".

У середу, 22 квітня, мадридський "Атлетіко" побореться з "Ельче", а лідер чемпіонату "Барселона" прийматиме "Сельту".

Розклад і результати матчів 33-го туру Ла Ліги

Вівторок, 21 квітня

20:00 "Атлетик" — "Осасуна"

20:00 "Мальорка" — "Валенсія"

22:30 "Жирона" — "Бетіс"

22:30 "Реал" Мадрид — "Алавес"

Середа, 22 квітня

20:00 "Ельче" — "Атлетіко"

21:00 "Реал Сосьєдад" — "Хетафе"

22:30 "Барселона" — "Сельта"

Четвер, 23 квітня

20:00 "Леванте" — "Севілья"

21:00 "Райо Вальєкано" — "Еспаньйол"

22:30 "Реал Ов'єдо" — "Вільярреал"

Таблиця Ла Ліги після 31-го туру

Таблиця Ла Ліги після 31-го туру / sofascore.com

Раніше повідомлялося, що визначився володар Кубка Іспанії з футболу.

Також ми розповідали, що "Баварія" достроково стала чемпіоном Німеччини та оновила рекорд.

Дата публікації
Кількість переглядів
64
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie