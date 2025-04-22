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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Ла Ліга: розклад і результати матчів 33-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

Перед фіналом Кубка Іспанії мадридський "Реал" і "Барселона" продовжують боротьбу за титул у чемпіонаті.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Барселона"

"Барселона" / © Associated Press

22-24 квітня відбудуться матчі 33-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25.

Він розпочнеться у вівторок, зокрема "Барселона" прийматиме "Мальорку".

У середу "Атлетик" Більбао зустрінеться з "Лас-Пальмасом", а мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна на виїзді протистоятиме "Хетафе".

Завершиться тур у четвер: "Жирона" українського півзахисника Віктора Циганкова позмагається з "Леганесом", а мадридський "Атлетіко" прийме "Райо Вальєкано".

Зазначимо, що вже у суботу, 26 квітня, "Барселона" та "Реал" зійдуться у фіналі Кубка Іспанії.

Розклад і результати матчів 33-го туру Ла Ліги

Вівторок, 22 квітня

20:00 "Валенсія" – "Еспаньйол"

22:30 "Барселона" – "Мальорка"

Середа, 23 квітня

20:00 "Атлетик" – "Лас-Пальмас"

20:00 "Сельта" – "Вільярреал"

22:30 "Алавес" – "Реал Сосьєдад"

22:30 "Хетафе" – "Реал" Мадрид

Четвер, 24 квітня

20:00 "Леганес" – "Жирона"

20:00 "Осасуна" – "Севілья"

22:30 "Атлетіко" – "Райо Вальєкано"

22:30 "Бетіс" – "Вальядолід"

За шість турів до кінця на вершині таблиці Ла Ліги перебуває "Барселона" (73 очки). На другому місці йде "Реал" (69 балів). Третю позицію посідає "Атлетіко" (63 пункти). Замикає топ-4 "Атлетик" Більбао (57 очок).

Таблиця Ла Ліги після 32-го туру

Таблиця Ла Ліги після 32-го туру / © flashscore.ua

Таблиця Ла Ліги після 32-го туру / © flashscore.ua

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