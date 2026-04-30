Ла Ліга: розклад і результати матчів 34-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, таблиця

"Барселона" / © Associated Press

Реклама

Від 1 до 4 травня відбудуться матчі 34-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26.

Він розпочнеться у п'ятницю, 1 травня: "Жирона", в складі якої виступають одразу троє українців — півзахисник Віктор Циганков, форвард Владислав Ванат і воротар Владислав Крапивцов — прийме "Мальорку".

У суботу, 2 травня, мадридський "Атлетіко" позмагається з "Валенсією", а лідер чемпіонату "Барселона" зустрінеться з "Осасуною".

Реклама

У неділю, 3 травня, мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна завітає у гості до "Еспаньйола".

Завершиться тур у понеділок, 4 травня, коли "Севілья" прийматиме "Реал Сосьєдад".

Розклад і результати матчів 34-го туру Ла Ліги

П'ятниця, 1 травня

22:00 "Жирона" — "Мальорка"

Реклама

Субота, 2 травня

15:00 "Вільярреал" — "Леванте"

17:15 "Валенсія" — "Атлетіко"

19:30 "Алавес" — "Атлетик"

Реклама

22:00 "Осасуна" — "Барселона"

Неділя, 3 травня

15:00 "Сельта" — "Ельче"

17:15 "Хетафе" — "Райо Вальєкано"

Реклама

19:30 "Бетіс" — "Реал Ов'єдо"

22:00 "Еспаньйол" — "Реал" Мадрид

Понеділок, 4 травня

22:00 "Севілья" — "Реал Сосьєдад"

Реклама

За п'ять турів до кінця чемпіонату "Барселона" лідирує, маючи 85 очок. Каталонці на 11 балів випереджають мадридський "Реал", який посідає другу сходинку.

Турнірна таблиця Ла Ліги

Турнірна таблиця Ла Ліги / x.com/LaLiga

Новини партнерів