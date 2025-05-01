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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Ла Ліга: розклад і результати матчів 34-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

За п'ять турів до кінця таблицю Примери очолює "Барселона", маючи 4-очкову перевагу над мадридським "Реалом".

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Барселона"

"Барселона" / © Associated Press

2-5 травня відбудуться матчі 34-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком між "Райо Вальєкано" і "Хетафе".

У суботу мадридський "Атлетіко" зустрінеться з "Алавесом", а "Барселона" позмагається з "Вальядолідом".

В неділю мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна прийме "Сельту", а "Реал Сосьєдад" зіграє з "Атлетиком" Більбао.

Завершиться тур у понеділок, коли "Жирона" українського півзахисника Віктора Циганкова протистоятиме "Мальорці".

Розклад і результати матчів 34-го туру Ла Ліги

П'ятниця, 2 травня

22:00 "Райо Вальєкано" – "Хетафе"

Субота, 3 травня

15:00 "Алавес" – "Атлетіко"

17:15 "Вільярреал" – "Осасуна"

19:30 "Лас-Пальмас" – "Валенсія"

22:00 "Вальядолід" – "Барселона"

Неділя, 4 травня

15:00 "Реал" Мадрид – "Сельта"

17:15 "Севілья" – "Леганес"

19:30 "Еспаньйол" – "Бетіс"

22:00 "Реал Сосьєдад" – "Атлетик"

Понеділок, 5 травня

22:00 "Жирона" – "Мальорка"

За п'ять турів до кінця на вершині таблиці Ла Ліги перебуває "Барселона" (76 очок). На другому місці йде "Реал" (72 бали). Третю позицію посідає "Атлетіко" (66 пунктів). У зоні Ліги чемпіонів також розташувалися "Атлетик" Більбао (60 очок) і "Вільярреал" (55 балів).

Таблиця Ла Ліги після 33-го туру

Таблиця Ла Ліги після 33-го туру / © flashscore.ua

Таблиця Ла Ліги після 33-го туру / © flashscore.ua

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