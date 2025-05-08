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Ла Ліга: розклад і результати матчів 35-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця
У центральному поєдинку туру "Барселона" прийме мадридський "Реал" в Ель Класико.
9-11 травня відбудуться матчі 35-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25.
Він розпочеться у п'ятницю поєдинком між "Лас-Пальмасом" і "Райо Вальєкано".
У суботу "Жирона" українського півзахисника Віктора Циганкова прийме "Вільярреал", а мадридський "Атлетіко" зіграє проти "Реал Сосьєдада".
Завершиться тур у неділю: в центральному матчі туру "Барселона" в Ель Класико прийме мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна, а "Атлетик" Більбао зустрінеться з "Алавесом".
Розклад і результати матчів 35-го туру Ла Ліги
П'ятниця, 9 травня
22:00 "Лас-Пальмас" – "Райо Вальєкано"
Субота, 10 травня
15:00 "Валенсія" – "Хетафе"
17:15 "Сельта" – "Севілья"
19:30 "Жирона" – "Вільярреал"
19:30 "Мальорка" – "Вальядолід"
22:00 "Атлетіко" – "Реал Сосьєдад"
Неділя, 11 травня
15:00 "Леганес" – "Еспаньйол"
17:15 "Барселона" – "Реал" Мадрид
19:30 "Атлетик" – "Алавес"
22:00 "Бетіс" – "Осасуна"
За чотири тури до кінця на вершині таблиці Ла Ліги перебуває "Барселона" (79 очок). На другому місці йде "Реал" (75 балів). Третю позицію посідає "Атлетіко" (67 пунктів). У зоні Ліги чемпіонів також розташувалися "Атлетик" Більбао (61 очко) і "Вільярреал" (58 балів).
Таблиця Ла Ліги після 34-го туру