Ла Ліга: розклад і результати матчів 35-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

"Барселона" – "Реал" Мадрид / © Associated Press

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9-11 травня відбудуться матчі 35-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25.

Він розпочеться у п'ятницю поєдинком між "Лас-Пальмасом" і "Райо Вальєкано".

У суботу "Жирона" українського півзахисника Віктора Циганкова прийме "Вільярреал", а мадридський "Атлетіко" зіграє проти "Реал Сосьєдада".

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Завершиться тур у неділю: в центральному матчі туру "Барселона" в Ель Класико прийме мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна, а "Атлетик" Більбао зустрінеться з "Алавесом".

Розклад і результати матчів 35-го туру Ла Ліги

П'ятниця, 9 травня

22:00 "Лас-Пальмас" – "Райо Вальєкано"

Субота, 10 травня

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15:00 "Валенсія" – "Хетафе"

17:15 "Сельта" – "Севілья"

19:30 "Жирона" – "Вільярреал"

19:30 "Мальорка" – "Вальядолід"

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22:00 "Атлетіко" – "Реал Сосьєдад"

Неділя, 11 травня

15:00 "Леганес" – "Еспаньйол"

17:15 "Барселона" – "Реал" Мадрид

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19:30 "Атлетик" – "Алавес"

22:00 "Бетіс" – "Осасуна"

За чотири тури до кінця на вершині таблиці Ла Ліги перебуває "Барселона" (79 очок). На другому місці йде "Реал" (75 балів). Третю позицію посідає "Атлетіко" (67 пунктів). У зоні Ліги чемпіонів також розташувалися "Атлетик" Більбао (61 очко) і "Вільярреал" (58 балів).

Таблиця Ла Ліги після 34-го туру

Таблиця Ла Ліги після 34-го туру / © flashscore.ua

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