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Ла Ліга: розклад і результати матчів 36-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця
Уже цього туру "Барселона" може достроково завоювати чемпіонство.
13-15 травня відбудуться матчі 36-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25.
Він розпочнеться у вівторок, коли "Жирона" українського півзахисника Віктора Циганкова позмагається з "Вальядолідом".
У середу мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна зустрінеться з "Мальоркою".
Завершиться тур у четвер: мадридський "Атлетіко" зіграє з "Осасуною", "Атлетик" Більбао зійдеться з "Хетафе", а "Барселона" має можливість достроково стати чемпіоном у поєдинку з "Еспаньйолом".
Розклад і результати матчів 36-го туру Ла Ліги
Вівторок, 13 травня
20:00 "Вальядолід" – "Жирона"
21:00 "Реал Сосьєдад" – "Сельта"
22:30 "Севілья" – "Лас-Пальмас"
Середа, 14 травня
20:00 "Алавес" – "Валенсія"
20:00 "Вільярреал" – "Леганес"
22:30 "Реал" Мадрид – "Мальорка"
Четвер, 15 травня
20:00 "Осасуна" – "Атлетіко"
20:00 "Райо Вальєкано" – "Бетіс"
22:30 "Еспаньйол" – "Барселона"
22:30 "Хетафе" – "Атлетик"
За три тури до кінця на вершині таблиці Ла Ліги перебуває "Барселона" (82 бали). На другому місці йде "Реал" (75 очок). Третю позицію посідає "Атлетіко" (70 пунктів). У зоні Ліги чемпіонів також розташувалися "Атлетик" Більбао (64 очки) і "Вільярреал" (61 бал).