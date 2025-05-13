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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Ла Ліга: розклад і результати матчів 36-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

Уже цього туру "Барселона" може достроково завоювати чемпіонство.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Барселона"

"Барселона" / © Associated Press

13-15 травня відбудуться матчі 36-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25.

Він розпочнеться у вівторок, коли "Жирона" українського півзахисника Віктора Циганкова позмагається з "Вальядолідом".

У середу мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна зустрінеться з "Мальоркою".

Завершиться тур у четвер: мадридський "Атлетіко" зіграє з "Осасуною", "Атлетик" Більбао зійдеться з "Хетафе", а "Барселона" має можливість достроково стати чемпіоном у поєдинку з "Еспаньйолом".

Розклад і результати матчів 36-го туру Ла Ліги

Вівторок, 13 травня

20:00 "Вальядолід" – "Жирона"

21:00 "Реал Сосьєдад" – "Сельта"

22:30 "Севілья" – "Лас-Пальмас"

Середа, 14 травня

20:00 "Алавес" – "Валенсія"

20:00 "Вільярреал" – "Леганес"

22:30 "Реал" Мадрид – "Мальорка"

Четвер, 15 травня

20:00 "Осасуна" – "Атлетіко"

20:00 "Райо Вальєкано" – "Бетіс"

22:30 "Еспаньйол" – "Барселона"

22:30 "Хетафе" – "Атлетик"

За три тури до кінця на вершині таблиці Ла Ліги перебуває "Барселона" (82 бали). На другому місці йде "Реал" (75 очок). Третю позицію посідає "Атлетіко" (70 пунктів). У зоні Ліги чемпіонів також розташувалися "Атлетик" Більбао (64 очки) і "Вільярреал" (61 бал).

Таблиця Ла Ліги після 35-го туру

Таблиця Ла Ліги після 35-го туру / © flashscore.ua

Таблиця Ла Ліги після 35-го туру / © flashscore.ua

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