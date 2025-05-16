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Ла Ліга: розклад і результати матчів 37-го туру чемпіонату Іспанії, турнірна таблиця
"Барселона" достроково здобула свій 28-й титул чемпіона Іспанії.
У неділю, 18 травня, відбудуться матчі передостаннього, 37-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25.
"Барселона", яка минулого туру достроково здобула свій 28-й титул чемпіона Іспанії, прийме "Вільярреал".
Мадридський "Атлетіко" позмагається з "Бетісом", який намагається зачепитися за зону Ліги чемпіонів.
"Жирона" українського півзахисника Віктора Циганкова зустрінеться з "Реал Сосьєдадом", а мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна побореться із "Севільєю".
Розклад і результати матчів 37-го туру Ла Ліги
Неділя, 18 травня
20:00 "Атлетіко" – "Бетіс"
20:00 "Барселона" – "Вільярреал"
20:00 "Валенсія" – "Атлетик"
20:00 "Вальядолід" – "Алавес"
20:00 "Лас-Пальмас" – "Леганес"
20:00 "Мальорка" – "Хетафе"
20:00 "Осасуна" – "Еспаньйол"
20:00 "Реал Сосьєдад" – "Жирона"
20:00 "Севілья" – "Реал" Мадрид
20:00 "Сельта" – "Райо Вальєкано"