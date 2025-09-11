ТСН у соціальних мережах

Ла Ліга: розклад і результати матчів 4-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, таблиця

Дивіться календар і результати усіх поєдинків четвертого туру чемпіонату Іспанії з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.

Владислав Ванат

Владислав Ванат / © ФК "Жирона"

Від 12 до 15 вересня відбудуться матчі четвертого туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26.

Він розпочнеться у п'ятницю, 12 вересня, поєдинком між "Севільєю" та "Ельче".

У суботу, 13 вересня, мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна зустрінеться з "Реал Сосьєдадом", "Атлетик" Більбао прийме "Алавес", а мадридський "Атлетіко" позмагається з "Вільярреалом".

У неділю, 14 вересня, "Жирона", у складі якої виступають одразу троє українців – півзахисник Віктор Циганков, воротар Владислав Крапивцов і новачок команди форвард Владислав Ванат – протистоятиме "Сельті".

Того ж дня чинний чемпіон "Барселона прийматиме "Валенсію".

Закінчиться тур у понеділок, 15 вересня, грою між "Еспаньйолом" і "Мальоркою".

Розклад і результати матчів 4-го туру Ла Ліги

П'ятниця, 12 вересня

22:00 "Севілья" – "Ельче"

Субота, 13 вересня

15:00 "Хетафе" – "Реал Ов'єдо"

17:15 "Реал Сосьєдад" – "Реал" Мадрид

19:30 "Атлетик" – "Алавес"

22:00 "Атлетіко" – "Вільярреал"

Неділя, 14 вересня

15:00 "Сельта" – "Жирона"

17:15 "Леванте" – "Бетіс"

19:30 "Осасуна" – "Райо Вальєкано"

22:00 "Барселона" – "Валенсія"

Понеділок, 15 вересня

22:00 "Еспаньйол" – "Мальорка"

Таблиця Ла Ліги після 3-го туру

Таблиця Ла Ліги після 3-го туру / © flashscore.ua

