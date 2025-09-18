Ла Ліга: розклад і результати матчів 5-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, таблиця

"Реал" Мадрид / © Associated Press

Реклама

Від 19 до 21 вересня відбудуться матчі п'ятого туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26.

Він розпочнеться у п'ятницю, 19 вересня, поєдинком між "Бетісом" і "Реал Сосьєдадом".

У суботу, 20 вересня, "Жирона", у складі якої виступають одразу троє українців – півзахисник Віктор Циганков, воротар Владислав Крапивцов і новачок команди форвард Владислав Ванат – прийме "Леванте".

Реклама

Того ж дня мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна зустрінеться з "Еспаньйолом".

Закінчиться тур у неділю, 21 вересня: мадридський "Атлетіко" позмагається з "Мальоркою", а чинний чемпіон "Барселона" протистоятиме "Хетафе".

Розклад і результати матчів 5-го туру Ла Ліги

П'ятниця, 19 вересня

22:00 "Бетіс" – "Реал Сосьєдад"

Реклама

Субота, 20 вересня

15:00 "Жирона" – "Леванте"

17:15 "Реал" Мадрид – "Еспаньйол"

19:30 "Алавес" – "Севілья"

Реклама

19:30 "Вільярреал" – "Осасуна"

22:00 "Валенсія" – "Атлетик"

Неділя, 21 вересня

15:00 "Райо Вальєкано" – "Сельта"

Реклама

17:15 "Мальорка" – "Атлетіко"

19:30 "Ельче" – "Реал Ов'єдо"

22:00 "Барселона" – "Хетафе"

Таблиця Ла Ліги після 4-го туру

Таблиця Ла Ліги після 4-го туру / © flashscore.ua

Раніше повідомлялося, що Ванат забив гол у дебютному матчі за "Жирону".