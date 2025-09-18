- Дата публікації
Ла Ліга: розклад і результати матчів 5-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, таблиця
Дивіться календар і результати усіх поєдинків п'ятого туру чемпіонату Іспанії з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.
Від 19 до 21 вересня відбудуться матчі п'ятого туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26.
Він розпочнеться у п'ятницю, 19 вересня, поєдинком між "Бетісом" і "Реал Сосьєдадом".
У суботу, 20 вересня, "Жирона", у складі якої виступають одразу троє українців – півзахисник Віктор Циганков, воротар Владислав Крапивцов і новачок команди форвард Владислав Ванат – прийме "Леванте".
Того ж дня мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна зустрінеться з "Еспаньйолом".
Закінчиться тур у неділю, 21 вересня: мадридський "Атлетіко" позмагається з "Мальоркою", а чинний чемпіон "Барселона" протистоятиме "Хетафе".
Розклад і результати матчів 5-го туру Ла Ліги
П'ятниця, 19 вересня
22:00 "Бетіс" – "Реал Сосьєдад"
Субота, 20 вересня
15:00 "Жирона" – "Леванте"
17:15 "Реал" Мадрид – "Еспаньйол"
19:30 "Алавес" – "Севілья"
19:30 "Вільярреал" – "Осасуна"
22:00 "Валенсія" – "Атлетик"
Неділя, 21 вересня
15:00 "Райо Вальєкано" – "Сельта"
17:15 "Мальорка" – "Атлетіко"
19:30 "Ельче" – "Реал Ов'єдо"
22:00 "Барселона" – "Хетафе"
Таблиця Ла Ліги після 4-го туру
Раніше повідомлялося, що Ванат забив гол у дебютному матчі за "Жирону".