- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 23
- Час на прочитання
- 1 хв
Ла Ліга: розклад і результати матчів 6-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, таблиця
Дивіться календар і результати усіх поєдинків шостого туру чемпіонату Іспанії з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.
Від 23 до 25 вересня відбудуться матчі шостого туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26.
Він розпочався ще 27 серпня перенесеним поєдинком між "Сельтою" та "Бетісом".
У вівторок, 23 вересня, "Жирона", у складі якої виступають одразу троє українців – півзахисник Віктор Циганков, воротар Владислав Крапивцов і новачок команди форвард Владислав Ванат – позмагається з "Атлетиком" Більбао.
Того ж дня мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна завітає у гості до "Леванте".
У середу, 24 вересня, мадридський "Атлетіко" прийме "Райо Вальєкано".
Закінчиться тур у четвер, 25 вересня, коли чинний чемпіон "Барселона" зустрінеться з "Реалом Ов'єдо".
Розклад і результати матчів 6-го туру Ла Ліги
Середа, 27 серпня
22:00 "Сельта" – "Бетіс" – 1:1
Вівторок, 23 вересня
20:00 "Атлетик" – "Жирона"
20:00 "Еспаньйол" – "Валенсія"
22:30 "Леванте" – "Реал" Мадрид
22:30 "Севілья" – "Вільярреал"
Середа, 24 вересня
20:00 "Хетафе" – "Алавес"
22:30 "Атлетіко" – "Райо Вальєкано"
22:30 "Реал Сосьєдад" – "Мальорка"
Четвер, 25 вересня
20:30 "Осасуна" – "Ельче"
22:30 "Реал Ов'єдо" – "Барселона"