Ла Ліга: розклад і результати матчів 6-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, таблиця

Ламін Ямаль, "Барселона" / © Associated Press

Від 23 до 25 вересня відбудуться матчі шостого туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26.

Він розпочався ще 27 серпня перенесеним поєдинком між "Сельтою" та "Бетісом".

У вівторок, 23 вересня, "Жирона", у складі якої виступають одразу троє українців – півзахисник Віктор Циганков, воротар Владислав Крапивцов і новачок команди форвард Владислав Ванат – позмагається з "Атлетиком" Більбао.

Того ж дня мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна завітає у гості до "Леванте".

У середу, 24 вересня, мадридський "Атлетіко" прийме "Райо Вальєкано".

Закінчиться тур у четвер, 25 вересня, коли чинний чемпіон "Барселона" зустрінеться з "Реалом Ов'єдо".

Розклад і результати матчів 6-го туру Ла Ліги

Середа, 27 серпня

22:00 "Сельта" – "Бетіс" – 1:1

Вівторок, 23 вересня

20:00 "Атлетик" – "Жирона"

20:00 "Еспаньйол" – "Валенсія"

22:30 "Леванте" – "Реал" Мадрид

22:30 "Севілья" – "Вільярреал"

Середа, 24 вересня

20:00 "Хетафе" – "Алавес"

22:30 "Атлетіко" – "Райо Вальєкано"

22:30 "Реал Сосьєдад" – "Мальорка"

Четвер, 25 вересня

20:30 "Осасуна" – "Ельче"

22:30 "Реал Ов'єдо" – "Барселона"

Таблиця Ла Ліги після 5-го туру