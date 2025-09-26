ТСН у соціальних мережах

Ла Ліга: розклад і результати матчів 7-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, таблиця

Дивіться календар і результати усіх поєдинків сьомого туру чемпіонату Іспанії з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.

"Атлетіко" – "Реал" Мадрид

"Атлетіко" – "Реал" Мадрид / © Associated Press

Від 26 до 29 вересня відбудуться матчі 7-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26.

Він розпочнеться у п'ятницю, 26 вересня: "Жирона", у складі якої виступають одразу троє українців – півзахисник Віктор Циганков, воротар Владислав Крапивцов і новачок команди форвард Владислав Ванат – прийме "Еспаньйол".

У суботу, 27 вересня, мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна зіграє в дербі проти "Атлетіко".

У неділю, 28 вересня, чинний чемпіон "Барселона" прийматиме "Реал Сосьєдад".

Закінчиться тур у понеділок, 29 вересня, грою між "Валенсією" та "Реалом Ов'єдо".

Розклад і результати матчів 7-го туру Ла Ліги

П'ятниця, 26 вересня

22:00 "Жирона" – "Еспаньйол"

Субота, 27 вересня

15:00 "Хетафе" – "Леванте"

17:15 "Атлетіко" – "Реал" Мадрид

19:30 "Мальорка" – "Алавес"

22:00 "Вільярреал" – "Атлетик"

Неділя, 28 вересня

15:00 "Райо Вальєкано" – "Севілья"

17:15 "Ельче" – "Сельта"

19:30 "Барселона" – "Реал Сосьєдад"

22:00 "Бетіс" – "Осасуна"

Понеділок, 29 вересня

22:00 "Валенсія" – "Реал Ов'єдо"

Таблиця Ла Ліги після 6-го туру

Таблиця Ла Ліги після 6-го туру / © flashscore.ua

