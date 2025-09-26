- Дата публікації
Ла Ліга: розклад і результати матчів 7-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, таблиця
Дивіться календар і результати усіх поєдинків сьомого туру чемпіонату Іспанії з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.
Від 26 до 29 вересня відбудуться матчі 7-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26.
Він розпочнеться у п'ятницю, 26 вересня: "Жирона", у складі якої виступають одразу троє українців – півзахисник Віктор Циганков, воротар Владислав Крапивцов і новачок команди форвард Владислав Ванат – прийме "Еспаньйол".
У суботу, 27 вересня, мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна зіграє в дербі проти "Атлетіко".
У неділю, 28 вересня, чинний чемпіон "Барселона" прийматиме "Реал Сосьєдад".
Закінчиться тур у понеділок, 29 вересня, грою між "Валенсією" та "Реалом Ов'єдо".
Розклад і результати матчів 7-го туру Ла Ліги
П'ятниця, 26 вересня
22:00 "Жирона" – "Еспаньйол"
Субота, 27 вересня
15:00 "Хетафе" – "Леванте"
17:15 "Атлетіко" – "Реал" Мадрид
19:30 "Мальорка" – "Алавес"
22:00 "Вільярреал" – "Атлетик"
Неділя, 28 вересня
15:00 "Райо Вальєкано" – "Севілья"
17:15 "Ельче" – "Сельта"
19:30 "Барселона" – "Реал Сосьєдад"
22:00 "Бетіс" – "Осасуна"
Понеділок, 29 вересня
22:00 "Валенсія" – "Реал Ов'єдо"