Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
51
Час на прочитання
1 хв

Ла Ліга: розклад і результати матчів 8-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, таблиця

Дивіться календар і результати усіх поєдинків восьмого туру чемпіонату Іспанії з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Барселона"

"Барселона" / © Associated Press

Від 3 до 5 жовтня відбудуться матчі 8-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26.

Він розпочнеться у п'ятницю, 3 жовтня, поєдинком між "Осасуною" і "Хетафе".

У суботу, 4 жовтня, "Жирона", у складі якої виступають одразу троє українців – півзахисник Віктор Циганков, воротар Владислав Крапивцов і форвард Владислав Ванат – прийматиме "Валенсію".

Того ж дня мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна позмагається з "Вільярреалом".

Закінчиться тур у неділю, 5 жовтня: чинний чемпіон "Барселона" зустрінеться із "Севільєю", а мадридський "Атлетіко" поміряється силами із "Сельтою".

Розклад і результати матчів 8-го туру Ла Ліги

П'ятниця, 3 жовтня

22:00 "Осасуна" – "Хетафе"

Субота, 4 жовтня

15:00 "Реал Ов'єдо" – "Леванте"

17:15 "Жирона" – "Валенсія"

19:30 "Атлетик" – "Мальорка"

22:00 "Реал" Мадрид – "Вільярреал"

Неділя, 5 жовтня

15:00 "Алавес" – "Ельче"

17:15 "Севілья" – "Барселона"

19:30 "Еспаньйол" – "Бетіс"

19:30 "Реал Сосьєдад" – "Райо Вальєкано"

22:00 "Сельта" – "Атлетіко"

Таблиця Ла Ліги після 7-го туру

Таблиця Ла Ліги після 7-го туру / © flashscore.ua

Раніше повідомлялося, що український захисник Ілля Забарний допоміг ПСЖ здобути вольову перемогу над "Барселоною" в Лізі чемпіонів.

