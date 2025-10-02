- Дата публікації
Ла Ліга: розклад і результати матчів 8-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, таблиця
Дивіться календар і результати усіх поєдинків восьмого туру чемпіонату Іспанії з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.
Від 3 до 5 жовтня відбудуться матчі 8-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26.
Він розпочнеться у п'ятницю, 3 жовтня, поєдинком між "Осасуною" і "Хетафе".
У суботу, 4 жовтня, "Жирона", у складі якої виступають одразу троє українців – півзахисник Віктор Циганков, воротар Владислав Крапивцов і форвард Владислав Ванат – прийматиме "Валенсію".
Того ж дня мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна позмагається з "Вільярреалом".
Закінчиться тур у неділю, 5 жовтня: чинний чемпіон "Барселона" зустрінеться із "Севільєю", а мадридський "Атлетіко" поміряється силами із "Сельтою".
Розклад і результати матчів 8-го туру Ла Ліги
П'ятниця, 3 жовтня
22:00 "Осасуна" – "Хетафе"
Субота, 4 жовтня
15:00 "Реал Ов'єдо" – "Леванте"
17:15 "Жирона" – "Валенсія"
19:30 "Атлетик" – "Мальорка"
22:00 "Реал" Мадрид – "Вільярреал"
Неділя, 5 жовтня
15:00 "Алавес" – "Ельче"
17:15 "Севілья" – "Барселона"
19:30 "Еспаньйол" – "Бетіс"
19:30 "Реал Сосьєдад" – "Райо Вальєкано"
22:00 "Сельта" – "Атлетіко"
Таблиця Ла Ліги після 7-го туру
