Ла Ліга: розклад і результати матчів 9-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, таблиця
Дивіться календар і результати усіх поєдинків дев'ятого туру чемпіонату Іспанії з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.
Від 17 до 20 жовтня відбудуться матчі 9-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26.
Він розпочнеться у п'ятницю, 17 жовтня, поєдинком між "Реалом Ов'єдо" та "Еспаньйолом".
У суботу, 18 жовтня, "Жирона", у складі якої виступають одразу троє українців півзахисник Віктор Циганков, воротар Владислав Крапивцов і форвард Владислав Ванат, в каталонському дербі зійдеться з чинним чемпіоном "Барселоною".
Того ж дня мадридський "Атлетіко" прийматиме "Осасуну".
У неділю, 19 жовтня, мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна завітає у гості до "Хетафе".
Закінчиться тур у понеділок, 20 жовтня, грою між "Алавесом" і "Валенсією".
Розклад і результати матчів 9-го туру Ла Ліги
П'ятниця, 17 жовтня
22:00 "Реал Ов'єдо" – "Еспаньйол"
Субота, 18 жовтня
15:00 "Севілья" – "Мальорка"
17:15 "Барселона" – "Жирона"
19:30 "Вільярреал" – "Бетіс"
22:00 "Атлетіко" – "Осасуна"
Неділя, 19 жовтня
15:00 "Ельче" – "Атлетик"
17:15 "Сельта" – "Реал Сосьєдад"
19:30 "Леванте" – "Райо Вальєкано"
22:00 "Хетафе" – "Реал" Мадрид
Понеділок, 20 жовтня
22:00 "Алавес" – "Валенсія"