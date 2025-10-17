Ла Ліга: розклад і результати матчів 9-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, таблиця

"Барселона" / © Associated Press

Від 17 до 20 жовтня відбудуться матчі 9-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26.

Він розпочнеться у п'ятницю, 17 жовтня, поєдинком між "Реалом Ов'єдо" та "Еспаньйолом".

У суботу, 18 жовтня, "Жирона", у складі якої виступають одразу троє українців півзахисник Віктор Циганков, воротар Владислав Крапивцов і форвард Владислав Ванат, в каталонському дербі зійдеться з чинним чемпіоном "Барселоною".

Того ж дня мадридський "Атлетіко" прийматиме "Осасуну".

У неділю, 19 жовтня, мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна завітає у гості до "Хетафе".

Закінчиться тур у понеділок, 20 жовтня, грою між "Алавесом" і "Валенсією".

Розклад і результати матчів 9-го туру Ла Ліги

П'ятниця, 17 жовтня

22:00 "Реал Ов'єдо" – "Еспаньйол"

Субота, 18 жовтня

15:00 "Севілья" – "Мальорка"

17:15 "Барселона" – "Жирона"

19:30 "Вільярреал" – "Бетіс"

22:00 "Атлетіко" – "Осасуна"

Неділя, 19 жовтня

15:00 "Ельче" – "Атлетик"

17:15 "Сельта" – "Реал Сосьєдад"

19:30 "Леванте" – "Райо Вальєкано"

22:00 "Хетафе" – "Реал" Мадрид

Понеділок, 20 жовтня

22:00 "Алавес" – "Валенсія"

Таблиця Ла Ліги після 8-го туру