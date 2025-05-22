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Ла Ліга: розклад і результати матчів заключного туру чемпіонату Іспанії, турнірна таблиця
В останньому турі визначаться володарі останніх путівок до єврокубків від Іспанії та третя команда, яка вилетить з елітного дивізіону.
23-25 травня відбудуться матчі заключного, 38-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25.
Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком між "Бетісом" і "Валенсією".
У суботу мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна, який став срібним призером Примери, прийме "Реал Сосьєдад".
Тур завершиться в неділю: "Жирона" українського півзахисника Віктора Циганкова зіграє з мадридським "Атлетіко", а "Барселона" у статусі чемпіона завітає у гості до "Атлетика" Більбао.
Розклад і результати матчів 38-го туру Ла Ліги
П'ятниця, 23 травня
22:00 "Бетіс" – "Валенсія"
Субота, 24 травня
17:15 "Реал" Мадрид – "Реал Сосьєдад"
19:30 "Еспаньйол" – "Лас-Пальмас"
19:30 "Леганес" – "Вальядолід"
22:00 "Алавес" – "Осасуна"
22:00 "Райо Вальєкано" – "Мальорка"
22:00 "Хетафе" – "Сельта"
Неділя, 25 травня
15:00 "Жирона" – "Атлетіко"
17:15 "Вільярреал" – "Севілья"
22:00 "Атлетик" – "Барселона"