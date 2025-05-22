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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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46
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Ла Ліга: розклад і результати матчів заключного туру чемпіонату Іспанії, турнірна таблиця

В останньому турі визначаться володарі останніх путівок до єврокубків від Іспанії та третя команда, яка вилетить з елітного дивізіону.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Барселона"

"Барселона" / © Associated Press

23-25 травня відбудуться матчі заключного, 38-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком між "Бетісом" і "Валенсією".

У суботу мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна, який став срібним призером Примери, прийме "Реал Сосьєдад".

Тур завершиться в неділю: "Жирона" українського півзахисника Віктора Циганкова зіграє з мадридським "Атлетіко", а "Барселона" у статусі чемпіона завітає у гості до "Атлетика" Більбао.

Розклад і результати матчів 38-го туру Ла Ліги

П'ятниця, 23 травня

22:00 "Бетіс" – "Валенсія"

Субота, 24 травня

17:15 "Реал" Мадрид – "Реал Сосьєдад"

19:30 "Еспаньйол" – "Лас-Пальмас"

19:30 "Леганес" – "Вальядолід"

22:00 "Алавес" – "Осасуна"

22:00 "Райо Вальєкано" – "Мальорка"

22:00 "Хетафе" – "Сельта"

Неділя, 25 травня

15:00 "Жирона" – "Атлетіко"

17:15 "Вільярреал" – "Севілья"

22:00 "Атлетик" – "Барселона"

Таблиця Ла Ліги після 37-го туру

Таблиця Ла Ліги після 37-го туру / © flashscore.ua

Таблиця Ла Ліги після 37-го туру / © flashscore.ua

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