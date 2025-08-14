- Дата публікації
Ла Ліга: розклад матчів 1-го туру чемпіонату Іспанії з футболу
Дивіться календар усіх поєдинків стартового туру чемпіонату Іспанії з футболу в елітному дивізіоні.
У п'ятницю, 15 серпня, стартує новий сезон іспанської Ла Ліги.
У матчі-відкритті "Жирона" українського півзахисника Віктора Циганкова прийматиме "Райо Вальєкано".
У суботу, 16 серпня, чинний чемпіон "Барселона" завітає у гості до "Мальорки".
У неділю, 17 серпня, "Атлетик" Більбао прийме "Севілью", а мадридський "Атлетіко" на виїзді позмагається з “Еспаньйолом".
У понеділок, 18 серпня, "Бетіс" гостюватиме у новачка елітного дивізіону "Ельче".
Закінчиться тур у вівторок, 19 серпня, коли мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна вдома зустрінеться з "Осасуною".
Розклад матчів 1-го туру Ла Ліги
П'ятниця, 15 серпня
20:00 "Жирона" – "Райо Вальєкано"
22:30 "Вільярреал" – "Реал Ов'єдо"
Субота, 16 серпня
20:30 "Мальорка" – "Барселона"
22:30 "Алавес" – "Леванте"
22:30 "Валенсія" – "Реал Сосьєдад"
Неділя, 17 серпня
18:00 "Сельта" – "Хетафе"
20:30 "Атлетик" – "Севілья"
22:30 "Еспаньйол" – "Атлетіко"
Понеділок, 18 серпня
22:00 "Ельче" – "Бетіс"
Вівторок, 19 серпня
22:00 "Реал" Мадрид – "Осасуна"