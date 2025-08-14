ТСН у соціальних мережах

Ла Ліга: розклад матчів 1-го туру чемпіонату Іспанії з футболу

Дивіться календар усіх поєдинків стартового туру чемпіонату Іспанії з футболу в елітному дивізіоні.

"Барселона"

"Барселона" / © Associated Press

У п'ятницю, 15 серпня, стартує новий сезон іспанської Ла Ліги.

У матчі-відкритті "Жирона" українського півзахисника Віктора Циганкова прийматиме "Райо Вальєкано".

У суботу, 16 серпня, чинний чемпіон "Барселона" завітає у гості до "Мальорки".

У неділю, 17 серпня, "Атлетик" Більбао прийме "Севілью", а мадридський "Атлетіко" на виїзді позмагається з “Еспаньйолом".

У понеділок, 18 серпня, "Бетіс" гостюватиме у новачка елітного дивізіону "Ельче".

Закінчиться тур у вівторок, 19 серпня, коли мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна вдома зустрінеться з "Осасуною".

Розклад матчів 1-го туру Ла Ліги

П'ятниця, 15 серпня

20:00 "Жирона" – "Райо Вальєкано"

22:30 "Вільярреал" – "Реал Ов'єдо"

Субота, 16 серпня

20:30 "Мальорка" – "Барселона"

22:30 "Алавес" – "Леванте"

22:30 "Валенсія" – "Реал Сосьєдад"

Неділя, 17 серпня

18:00 "Сельта" – "Хетафе"

20:30 "Атлетик" – "Севілья"

22:30 "Еспаньйол" – "Атлетіко"

Понеділок, 18 серпня

22:00 "Ельче" – "Бетіс"

Вівторок, 19 серпня

22:00 "Реал" Мадрид – "Осасуна"

