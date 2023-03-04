"Лаціо" несподівано зупинив чемпіонську ходу "Наполі" та піднявся на друге місце в Серії А (відео)

Команда Лучано Спаллетті вперше за два місяці програла в національному чемпіонаті.

"Наполі" у стартовому матчі 25-го туру італійської Серії А на власному полі мінімально поступився "Лаціо" – 0:1 .

Єдиний гол римляни забили в другому таймі. Його автором на 67-й хвилині гри став уругвайський півзахисник Матіас Весіно.

Огляд матчу

Для підопічних Мауріціо Саррі це третя поспіль перемога в Серії А. "Наполі" ж зазнав поразки у чемпіонаті Італії вперше за два місяці. До цього востаннє "партенопейці" програвали 4 січня у виїзному матчі проти "Інтера".

Незважаючи на поразку, "Наполі" (65 очок) продовжує впевнено лідирувати в Серії А. "Лаціо" (48 балів) завдяки перемозі вийшов на друге місце, обійшовши "Інтер" та "Мілан", які мають у своєму активі по 47 пунктів та гру в запасі.

У наступному турі неаполітанці 11 березня приймуть "Аталанту". Того ж дня римляни на виїзді зустрінуться з "Болоньєю".

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