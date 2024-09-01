"Лаціо" та "Мілан" розійшлися бойовою нічиєю в матчі 3-го туру Серії А (відео)

Паулу Фонсека не зміг виграти жодного з трьох поєдинків на чолі "россонері" у чемпіонаті Італії.

"Лаціо" та "Мілан" зіграли у результативну нічию в матчі 3-го туру італійської Серії А сезону-2024/25. Поєдинок на "Стадіо Олімпіко" в Римі завершився з рахунком 2:2 .

Уже на 8-й хвилині зустрічі Страхіня Павлович вивів "россонері" вперед. Цей гол дозволив підопічним екстренера донецького "Шахтаря" Паулу Фонсеки вирушити на перерву в ролі лідера.

Однак у другому таймі римляни дуже швидко перевернули гру. Спочатку на 62-й хвилині рахунок зрівняв Валентин Кастельянос, а через чотири хвилини зусиллями Булає Діа "орли" вже були попереду.

І все ж "Мілану" вдалося уникнути поразки. На 72-й хвилині нічия для гостей врятував Рафаел Леау.

Огляд матчу "Лаціо" – "Мілан"

"Лаціо" має 4 очки після трьох турів і наразі посідає восьме місце у Серії А. "Мілан" же під керівництвом Фонсеки ще не виграв жодного матчу в чемпіонаті Італії та з 2 балами перебуває на 14-й позиції.

У наступному турі Серії А, який відбудеться після міжнародної паузи, підопічні Марко Бароні 15 вересня приймуть "Верону", а "россонері" того ж дня вдома зустрінуться з "Венецією".

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