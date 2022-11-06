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"Лаціо" тріумфував над "Ромою" в дербі та піднявся до зони Ліги чемпіонів (відео)

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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"Лаціо" тріумфував над "Ромою" в дербі та піднявся до зони Ліги чемпіонів (відео)

Фото: Associated Press

Підопічні Мауріціо Саррі вибили команду Жозе Моурінью з топ-4 Серії А.

"Лаціо" обіграв "Рому" в матчі 13-го туру італійської Серії А. Дербі Вічного міста завершилося мінімальною перемогою "орлів" з рахунком 0:1.

Єдиний гол у поєдинку на 29-й хвилині забив Феліпе Андерсон, якому асистував Педро.

Рома  Лаціо: огляд матчу

  • Завдяки цій перемозі "Лаціо" набрав 27 очок і вийшов на третє місце в Серії А. "Рома" має 25 балів і опустилися на п'яту сходинку.
  • У наступному турі підопічні Мауріціо Саррі 10 листопада прийматимуть "Монцу", а команда Жозе Моуріньо днем раніше на виїзді зіграє із "Сассуоло".

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Дата публікації
Перегляди
14
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