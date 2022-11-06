"Лаціо" тріумфував над "Ромою" в дербі та піднявся до зони Ліги чемпіонів (відео)

Підопічні Мауріціо Саррі вибили команду Жозе Моурінью з топ-4 Серії А.
"Лаціо" обіграв "Рому" в матчі 13-го туру італійської Серії А. Дербі Вічного міста завершилося мінімальною перемогою "орлів" з рахунком 0:1.
Єдиний гол у поєдинку на 29-й хвилині забив Феліпе Андерсон, якому асистував Педро.
Рома – Лаціо: огляд матчу
- Завдяки цій перемозі "Лаціо" набрав 27 очок і вийшов на третє місце в Серії А. "Рома" має 25 балів і опустилися на п'яту сходинку.
- У наступному турі підопічні Мауріціо Саррі 10 листопада прийматимуть "Монцу", а команда Жозе Моуріньо днем раніше на виїзді зіграє із "Сассуоло".
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