"Лаціо" в головному матчі туру переміг "Ювентус" і закріпився на другій сходинці Серії А (відео)

"Лаціо" на своєму полі обіграв "Ювентус" у центральному матчі 29-го туру італійської Серії А – 2:1 .

Першими в цій зустрічі забили господарі – Сергій Мілінкович-Савич відкрив рахунок на 38-й хвилині поєдинку.

"Б'янконері" змогли відігратися ще до перерви – на 42-й хвилині точного удару завдав Адріан Рабйо.

На початку другого тайму "орли" забили вдруге – на 53-й хвилині Маттія Дзакканьї перетворив у гол передачу від Луїса Альберто. У підсумку саме цей забитий м'яч став переможним, адже до фінального свистка рахунок не змінився.

Огляд матчу

"Лаціо" (58 очок) посідає друге місце в Серії А. Відставання римлян від лідера – "Наполі" – становить 16 балів.

"Ювентус" (44 пункти) йде на сьомій позиції. Зазначимо, що в січні 2023 року туринський клуб позбавили 15 очок через фінансові махінації. "Стара синьйора" планує оскаржувати це рішення.

У наступному турі команда Мауріціо Саррі 14 квітня на виїзді зіграє зі "Спецією" українського півзахисника Віктора Коваленка. Підопічні Массіміліано Аллегрі двома днями пізніше завітають у гості до "Сассуоло".

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