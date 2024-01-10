"Лаціо" в матчі з двома вилученнями здолав "Рому" та вийшов до півфіналу Кубка Італії (відео)

"Лаціо" обіграв "Рому" в матчі 1/4 фіналу Кубка Італії. Поєдинок на "Стадіо Олімпіко" в Римі завершився з рахунком 1:0 .

Єдиний гол у цій зустрічі було забито на початку другого тайму. На 51-й хвилині півзахисник "Лаціо" Маттіа Дзакканьї реалізував пенальті.

Зазначимо, що догравали поєдинок обидві команди не в повних складах. Вже у компенсований час арбітр вилучив з поля хавбека "Лаціо" Педро (отримав другу жовту картку) та нападника "Роми" Сардара Азмуна (пряма червона картка).

Крім того, також було вилучено головного тренера "вовків" Жозе Моурінью.

Огляд матчу "Лаціо" – "Рома"

Раніше до півфіналу турніру вийшла "Фіорентина", яка у серії пенальті вибила "Болонью".

Також у чвертьфіналі Кубка Італії будуть зіграні матчі "Мілан" – "Аталанта" та "Ювентус" – "Фрозіноне".

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