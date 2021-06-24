Лас-Вегас, зустрічай: Ломаченко на елітному авто прибув на бій з Накатані (відео)

Вже цього тижня українець знову вийде на ринг.
Колишній чемпіон світу в легкій вазі Василь Ломаченко прибув до Лас-Вегаса, де відбудеться його поєдинок з японським боксером Масайоші Накатані.
Українець приїхав на дорогому джипі, з якого вийшов у шортах та панамі. Зустрічав Василя біля комплексу Virgin Hotels його менеджер Егіс Клімас.
"На місці", - підписав відео свого прибуття Ломаченко.
Уболівальники ж не можуть дочекатися повернення українця на ринг.
"Тримаємо кулаки, чемпіоне", "Матриця існує", "Віримо в тебе", - написали підписники боксера у коментарях в Instagram.
Поєдинок Ломаченко - Накатані відбудеться 26 червня на арені Virgin Hotel у Лас-Вегасі (США). За київським часом це буде ранок 27 червня, бій розпочнеться орієнтовно о 05:00.
- 33-річний Ломаченко за кар'єру здобув 14 перемог (10 - нокаутом) і зазнав 2 поразок.
- У жовтні 2020 року Василь втратив чемпіонські пояси, якими володів, у поєдинку з американцем Теофімо Лопесом. Українець хотів провести бій-реванш, але колишній суперник послав його на ***.
- На рахунку 32-річного Накатані 19 перемог (13 - нокаутом) і одна поразка. Кривдником японця в липні 2019 року став той же Лопес, який виграв бій суддівським рішенням.
Раніше ТСН Проспорт писав, що Ломаченко розсипався в компліментах на адресу Накатані перед очною дуеллю.