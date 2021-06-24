Лас-Вегас, зустрічай: Ломаченко на елітному авто прибув на бій з Накатані (відео)

Лас-Вегас, зустрічай: Ломаченко на елітному авто прибув на бій з Накатані (відео)

Вже цього тижня українець знову вийде на ринг.

Колишній чемпіон світу в легкій вазі Василь Ломаченко прибув до Лас-Вегаса, де відбудеться його поєдинок з японським боксером Масайоші Накатані.

Українець приїхав на дорогому джипі, з якого вийшов у шортах та панамі. Зустрічав Василя біля комплексу Virgin Hotels його менеджер Егіс Клімас.

"На місці", - підписав відео свого прибуття Ломаченко.

Уболівальники ж не можуть дочекатися повернення українця на ринг.

"Тримаємо кулаки, чемпіоне", "Матриця існує", "Віримо в тебе", - написали підписники боксера у коментарях в Instagram.

Поєдинок Ломаченко - Накатані відбудеться 26 червня на арені Virgin Hotel у Лас-Вегасі (США). За київським часом це буде ранок 27 червня, бій розпочнеться орієнтовно о 05:00.

33-річний Ломаченко за кар'єру здобув 14 перемог (10 - нокаутом) і зазнав 2 поразок.

У жовтні 2020 року Василь втратив чемпіонські пояси , якими володів, у поєдинку з американцем Теофімо Лопесом. Українець хотів провести бій-реванш, але колишній суперник послав його на *** .

, якими володів, у поєдинку з американцем Українець хотів провести бій-реванш, але колишній суперник . На рахунку 32-річного Накатані 19 перемог (13 - нокаутом) і одна поразка. Кривдником японця в липні 2019 року став той же Лопес, який виграв бій суддівським рішенням.

Раніше ТСН Проспорт писав, що Ломаченко розсипався в компліментах на адресу Накатані перед очною дуеллю.

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