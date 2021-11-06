"Ласкаво просимо додому": Хаві Ернандес офіційно повернувся до "Барселони" як головний тренер

"Ласкаво просимо додому": Хаві Ернандес офіційно повернувся до "Барселони" як головний тренер

Ернандес прибуде до Барселони у ці вихідні, а 8 листопада виступить на стадіоні Камп Ноу.

Каталонська "Барселона" увечері в п'ятницю, 5 листопада, офіційно оголосила про призначення колишнього гравця та легенди клубу Хаві Ернандеса головним тренером команди.

Відповідне повідомлення оприлюднили на офіційному сайті футбольного клубу

Зазначається, що Ернандес очолюватиме команду до кінця поточного сезону та впродовж ще двох сезонів.

"Хаві - абсолютна легенда ФК "Барселона", - йдеться в заяві. - Один із найбільших маестро півзахисту всіх часів, він допоміг переосмислити мистецтво своїм творчим розумом, точним пасом та чудовим умінням читати гру (...) Ласкаво просимо додому!"

Ернандес прибуде до Барселони у ці вихідні, а в понеділок, 8 листопада, на стадіоні Камп Ноу відбудеться його перший виступ перед публікою на посаді головного тренера. Після цього також запланована пресконференція.

Новопризначений тренер замінить іншого випускника "Барси" Рональда Кумана, звільненого минулого тижня через погану форму, що завершилася прикрою поразкою у матчі з "Райо Вальєкано" з рахунком 1:0.

"Попри відчайдушне фінансове становище і необхідність діяти під суворим фінансовим контролем, клуб відчував, що не має іншого вибору, окрім як відмовитися від послуг Кумана і погасити частину його контракту", - пише AS.com.

"Барселоні" також довелося виплатити клубу "Аль-Садд" з Катару близько 5 мільйонів євро відступних.

Хаві є вихованцем "Барселони", тут він провів всю свою кар'єру від 1998 до 2015 року. Потім іспанець перейшов до "Аль-Садда", де завершив кар'єру гравця і згодом почав тренерську.

Під керівництвом Хаві "Аль-Садд" став чемпіоном Катару в сезоні-2020/21, не програвши жодного матчу. Напередодні "Аль-Садд" встановив новий клубний рекорд, довівши свою безпрограшну серію у національному чемпіонаті до 34 поєдинків.

Наразі "Барселона" посідає дев'яте місце у турнірній таблиці Чемпіонату Іспанії. Після 11 зіграних поєдинків у їхньому активі 16 набраних балів.

28 жовтня "синьо-гранатові" оголосили про звільнення Рональда Кумана з посади головного тренера. В останніх двох матчах командою керував 49-річний Серхі Бархуан, який раніше тренував молодіжну команду "Барселони". Каталонці зіграли внічию з "Алавесом" у Примері та обіграли київське "Динамо" в Лізі чемпіонів.

з посади головного тренера. В останніх двох матчах командою керував 49-річний Серхі Бархуан, який раніше тренував молодіжну команду "Барселони". Каталонці у Примері та в Лізі чемпіонів. У наступному поєдинку "синьо-гранатові" 6 листопада на виїзді зустрінуться з "Сельтою" у внутрішній першості.

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